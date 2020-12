Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’uovo è un ingrediente utilizzato a 360 gradi nelle nostre cucine e rientra nella nostra alimentazione con una certa frequenza. È un alimento ricco di sali minerali, tra i quali il fosforo utile per la salute delle ossa e dei denti. Le uova contengono ferro, utile per la produzione di emoglobina, ma sono anche fonte di zinco che è un alleato del nostro immunitario. È bene quindi introdurle nella propria dieta ma senza esagerare: si consiglia di non consumare oltre tre uova la settimana poiché contengono alti livelli di colesterolo.

È risaputo che si possono cucinare in mille modi diversi, dai più classici come l’uovo alla coque, l’uovo sodo o al tegamino, ai più particolari. Oggi vogliamo proporre 3 modi originali per cucinare le uova.

Graved egg

Si tratta dell’uovo marinato. È un modo molto raffinato di presentare le uova e senz’altro più particolare di un classico uovo al tegamino.

Per farlo servono 3 ingredienti, ovvero: il tuorlo di un uovo, sale e zucchero. Per prepararlo è necessario rimuovere il più possibile l’albume dell’uovo. Dopodiché bisogna preparare un mix di sale e zucchero in parti uguali. Mettere in una ciotolina il mix di sale e zucchero (la quantità giusta deve riuscire a ricoprire il tuorlo). Creare dello spazio al centro della ciotolina e posizionare con delicatezza il tuorlo. Ricoprire il tuorlo completamente con il sale e lo zucchero e lasciar riposare a temperatura ambiente per circa un’ora e mezza. Con il tempo, tenderà a solidificarsi, quindi pulire delicatamente il tuorlo facendo attenzione a non romperlo e servirlo. Può essere accompagnato a pane tostato e cracker.

Scottish egg

Questo è un antipasto che ha origine in Scozia e consiste in uova sode avvolte nella carne e successivamente impanate e fritte. Per realizzarle, fare bollire le uova per otto minuti e passarle sotto l’acqua fredda. Sgusciarle e preparare un impasto di carne di maiale tritata e pasta di salsiccia. Creare con questo impasto un involucro attorno all’uovo sodo. Una volta compattato, infarinarlo, passarlo in uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Farlo friggere in abbondante olio caldo finché la panatura sarà perfettamente dorata e servire.

Omelette

Questo piatto di origine francese è molto semplice da realizzare. Si devono rompere le uova e aggiungere il latte e il sale. Amalgamare il tutto con una frusta e prendere una padella. Farla scaldare ungendola con un po’ d’olio. Quando sarà sufficientemente calda, versare il composto nella padella. Quando sarà morbida a sufficienza per essere girata, con l’aiuto di una spatola, girarla dal lato opposto e terminare la cottura. Servirla condita con ciò che si preferisce come verdure, prosciutto o bacon croccante.

Ecco 3 modi originali per cucinare le uova: alcuni più semplici, altri meno, ma senz’altro tutti golosi ed invitanti.