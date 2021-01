Cane è spesso sinonimo di famiglia. Quando una persona prende un cane possiamo immaginarci uno scenario preciso. Uno o qualche figlio, partner, casetta con giardino o appartamento. Magari terrazzo o balcone e parco di quartiere non troppo lontano.

Certo, questi sono solo scenari probabilistici e spesso possono non corrispondere alla realtà. Per la razza di cane di cui vorremmo parlare oggi, però, lo scenario è perfetto.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo attenti alle questioni legate ai nostri amici pelosi a quattro zampe. Qui infatti abbiamo elencato i segnali con cui comunicano con noi con la coda. Oggi vorremmo raccontare un cane che andrebbe benissimo per una famiglia con i bambini. Ecco il cane perfetto per i bambini che mangia pochissimo.

Shih Tzu

Questa razza di cane arriva dal “Regno di mezzo”, la Cina. Si tratta di un cane di piccola taglia, molto dolce e affettuoso. Viene anche definito cane leone, o cane leone occidentale e venne scelto come cane di corte nella città Proibita a Pechino.

Il disciplinare della razza ammette varie colorazioni del suo manto: dal pezzato al marrone, dall’argento al fulvo. La sua più bella caratteristica è relativa alla sua socialità non soltanto con le persone ma anche con gli altri animali.

Diventa spesso geloso dei propri padroni, quasi sospettoso e sempre guardingo. Certamente la sua piccola taglia non gli consente di essere annoverato tra i migliori segugi da guardia, ma non per questo è docile con gli sconosciuti.

Altra caratteristica che lo rende molto interessante è la sua dieta: necessita infatti di poco cibo. Certo, non sarebbe un problema, per chi ama davvero i cani, la quantità di cibo da comprare, ma non si sa mai.

Ad ogni modo preferisce riso o carne, anche mescolati, per un massimo di trecento grammi al giorno. Sì, proprio un cane perfetto per i bambini che mangia pochissimo.