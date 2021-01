Con i Consulenti di ProiezionidiBorsa quest’oggi parleremo di ciò che accade, piuttosto frequentemente, a molti automobilisti distratti.

Quando un automobilista commette un’infrazione e viola uno degli articoli del Codice della Strada, è possibile che gli accadano due cose.

La prima, è che la multa gli venga contestata immediatamente dopo aver commesso l’infrazione.

La seconda, è che gli venga notificata in un secondo momento per posta. Entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

In quest’ultimo caso, quando la multa non è contestata immediatamente al trasgressore, ma gli arriverà per posta, è qui che non ci si deve assolutamente distrarre. E ciò se non si vuole rischiare un’altra multa.

È importante, infatti, leggere con molta attenzione il verbale ed il suo contenuto. E soprattutto quelle postille scritte con un carattere più piccolo rispetto al resto del verbale.

Il verbale

Di regola, un verbale contiene la descrizione della violazione, i dati del veicolo e l’importo della sanzione. Nonché la riduzione, se prevista, e le modalità di pagamento.

Nel verbale stesso, inoltre, sono indicate anche le modalità per presentare il ricorso qualora si lo voglia impugnare perché ritenuto ingiusto.

Gli automobilisti distratti riceveranno una multa fino a 1.142 euro se non si accorgono di questa postilla sul verbale

Pertanto, tutte le volte che si riceve la notifica di una multa direttamente a casa è necessario controllare se oltre alla sanzione economica, è prevista anche la perdita dei punti dalla patente.

In questo caso, gli automobilisti distratti che non si accorgono di questa postilla sul verbale, riceveranno una multa fino a 1.142 euro.

Spieghiamoci meglio! Quando nel verbale c’è scritto espressamente che per quel tipo di violazione, è prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente. È obbligatorio comunicare i dati del conducente alla Polizia o ad altra Autorità competente.

Qualora gli automobilisti distratti non provvedano a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale, riceveranno una multa da 282 euro fino a 1.142 euro.

Pertanto, i Consulenti di ProiezionidiBorsa consigliano agli automobilisti di fare molta attenzione alle postille contenute nei verbali, per evitare di dover pagare un’altra multa anche piuttosto salata.

Approfondimento

Molti automobilisti rischiano una multa fino a 3.471 euro. Ecco chi sono