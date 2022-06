Le vacanze migliori sono quelle che ci regalano dei ricordi indimenticabili e che non abbiamo pagato troppo. Infatti, che ce lo vogliamo ammettere o no, la componente economica è molto importante, perché riesce a farci vivere più spensieratamente i momenti di relax.

Infatti, se paghiamo troppo rischiamo di diventare eccessivamente tesi e di non goderci a pieno le meritate ferie. Per questa ragione, ecco delle vacanze economiche in Europa per un’esperienza indimenticabile.

La penisola Calcidica

La penisola Calcidica è ciò che c’è di più distante dalle isole Cicladi in termini di spesa. Infatti, se queste ultime hanno certamente un mare bellissimo e delle spiagge indimenticabili lo è anche il conto che poi dovremo andare a pagare al ristorante o in albergo. Invece, le tre penisole piccole che si uniscono alla terraferma e che insieme formano la penisola calcidica è una zona dove la natura vive incontaminata e selvaggia e dove i prezzi sono moderati.

Ci troviamo a un’ora di macchina da Salonicco, la regina delle città come veniva chiamata. Il turismo di lusso cede lo spazio a quello amante delle cose vere e della natura, soprattutto per quanto riguarda la zona di Sithonia e Kassandra. La cena non costa più di 30 euro per due persone e gli alberghi raramente superano i 40.

Vacanze economiche in Europa per un’estate 2022 indimenticabile, in riva al mare e piena di sorprese

Per chi, invece, ama la movida ma a prezzi moderati, il consiglio è quello di dirigerci a Paceville, Malta. La gastronomia del luogo è caratterizzata dalla presenza culturale dello street food, che, come si sa, costa molto poco. Inoltre, la maggior parte delle spiagge della zona è di libero accesso e dunque non c’è nemmeno il costo per il lettino da calcolare per il conteggio finale. Ricordiamoci, poi, che Malta è piena di siti UNESCO e dunque possiamo associare mare, natura e cultura in un unico viaggio.

Infine, non possiamo non considerare tutta la costa di Adriatico che va da Saranda a Castelnuovo. Ci troviamo tra l’Albania e il Montenegro, Stati che sono tutti da scoprire. In quei luoghi, si cena e si pranza a 5 euro e le spiagge sono spesso libere. Si possono raggiungere tranquillamente con dei traghetti che partono dalla Puglia o con un veloce volo aereo dai principali aeroporti italiani.

