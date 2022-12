Il burrocacao con ingredienti naturali e oli essenziali ha tanti gusti. Ecco quali sono i più fantasiosi!

I prodotti privi di oli minerali e lavorati del petrolio ci proteggono maggiormente senza perdere qualità. Vediamo quali sono le marche più vendute e i gusti preferiti dai consumatori negli ultimi anni. Sono tante le sorprese.

Con l’arrivo della stagione fredda è importante proteggere le labbra e mantenerle idratate. Il burrocacao deve essere di qualità ma senza sottovalutare il gusto. Si tratta di un prodotto cosmetico che viene ingerito, quindi è necessario prestare una certa attenzione.

Il burrocacao spesso non è formato né da burro né da cacao ma da cere e grassi che danno vita alla struttura solida e garantiscono le proprietà emollienti.

Il nome deriverebbe dal dopoguerra quando esistevano pochissimi prodotti chimici e il balsamo per le labbra era formato da questi ingredienti. Ma era costosissimo. In seguito si è sviluppata la produzione industriale, gli ingredienti sono cambiati e sono diventati più economici, anche se il nome è rimasto.

Un tocco di fantasia

La scelta tra il burrocacao con oli minerali oppure con oli vegetali dovrebbe essere scontata. Anche se la Legge non indica quali prodotti possano essere considerati pericolosi, nei prodotti con oli minerali, secondo riviste specializzate, potrebbero esserci residui che non fanno bene al nostro organismo.

I migliori burrocacao con ingredienti naturali hanno formule più equilibrate e grazie all’utilizzo di oli essenziali svolgono la loro funzione perfettamente rispettando labbra e pelle. Ma anche il gusto è importante.

Tra quelli più venduti negli ultimi anni i gusti preferiti sono risultati vaniglia e cioccolato; camomilla e olio essenziale di melissa; zenzero, caramellato e menta; caffè e cocco.

Le proprietà di questi prodotti sono diverse, la composizione totalmente naturale, venduti sia tramite stick che in vasetto. Naturalmente, lo stick è il formato preferito e più diffuso.

Il burrocacao con ingredienti naturali, leggiamo attentamente le etichette

Le marche che i consumatori aprezzano di più come Burt’s Bees, Equilibra viso o Connettivina stick hanno gusti particolari. Alla menta o al karité ma non solo. Oltre al gusto, contengono acido ialuronico per proteggere gli strati superiori dell’epidermide, riparando quelli danneggiati. Danno freschezza e rendono morbide le labbra.

La composizione naturale dei prodotti nella cosmetica sta diventando una regola diffusa. L’INCI presente nell’etichetta sta diventando sempre più comprensibile. Sostituire composti industriali oppure oli minerali con cera s’api, mentolo e vaselina permette di aumentare le vendite limitando i costi. Ma soprattutto garantisce il consumatore quando il prodotto va a trattare la pelle nei punti delicati.