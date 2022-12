Stop a capi neri scoloriti: ecco la soluzione per mantenerli più vivi che mai!

Non solo colori brillanti, ma anche quando si tratta del nero sui vestiti bisogna mantenerlo. Vediamo come non far scolorire i capi neri con alcune strategie assolutamente efficaci e qualche consiglio sui rimedi per capi sbiaditi

La lavatrice è uno degli alleati più preziosi che abbiamo in casa. Ci permette di mettere tutto nel cestello, azionare il lavaggio e avere capi puliti in poco tempo. Ma non è sempre così semplice. Infatti, ci sono alcuni capi che non vanno mischiati con altri, alcuni che hanno tessuti e colori particolari.

Oggi parleremo dei capi neri in particolare. Si tratta di un colore molto scuro, ma che deve essere mantenuto vivo e non farlo scolorire. Diremo facilmente stop a capi neri scoloriti con alcune accortezze che risolveranno la situazione.

Non solo per i vestiti neri, poi, anche per tutti gli altri colori è necessario sapere come lavarli, aiutandosi leggendo l’etichetta o affidandosi ai preziosi consigli di mamma e di nonna. Inoltre, le lavatrici moderne ci aiutano in questo suggerendoci il programma appropriato per cotone, delicati o lana e a quanti gradi sarebbe opportuno lavarli.

Stop a capi neri scoloriti: cosa fare per non perdere il colore

La prima regola da osservare per i capi scuri è quella di non stenderli al sole ad asciugare.

Inoltre, è necessario usare un detersivo apposito per capi scuri.

Detto questo, ecco tre accortezze da seguire da subito:

capovolgere i capi in lavatrice : in questo modo la parte esterna non verrà a contatto con altri tessuti e non verrà rovinata;

: in questo modo la parte esterna non verrà a contatto con altri tessuti e non verrà rovinata; prelavaggio a mano con il sale : bastano 30 minuti in 2 litri di acqua e 100 g di sale;

: bastano 30 minuti in 2 litri di acqua e 100 g di sale; usare l’aceto al posto dell’ammorbidente: è un ottimo trucco per togliere le macchie difficili e fissare meglio il colore.

Una volta che il lavaggio si è concluso, il bucato può essere steso all’esterno ma non sotto i raggi diretti del sole. Questi hanno il potere di scolorire i capi e far comparire delle macchie bianche. Ma cosa fare se il danno è già stato fatto?

Un rimedio per risolvere la situazione

Nelle mille faccende domestiche che bisogna fare ogni giorno, può capitare di sbagliare un lavaggio in lavatrice e rovinare qualche maglione o far scolorire i capi scuri. Tuttavia, si può rimediare. Ad esempio, un trucco molto efficace per far brillare di nuovo il nero è mettere nella lavatrice un tè al pepe nero.

Anche per recuperare i capi sbiaditi si possono usare aceto oppure sale da aggiungere direttamente nel cestello della lavatrice.

In alternativa, si possono mettere in ammollo più a lungo in acqua a 30°C con il sale grosso.

Se i capi scoloriti sono bianchi una buona soluzione è metterli in ammollo con acqua e bicarbonato di sodio. Questo è un prezioso alleato sia per il lavaggio, sia per la cucina.