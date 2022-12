Semi e integratori per le perdite di urina, risultati sbalorditivi, non potremmo più farne a meno

Menopausa e gravidanza potrebbero farci perdere il controllo della vescica. Le perdite di urina creano problemi durante la giornata soprattutto alle donne, vediamo come porre rimedio e ritrovare il sorriso.

L’incontinenza urinaria consiste nella perdita involontaria di urina che colpirebbe in prevalenza le donne causando disagi nella vita sociale e nelle relazioni. Si tratta di disturbi occasionali che deriverebbe da disfunzioni o da una mancanza di equilibrio nel pavimento pelvico. Sarebbe un’area molto delicata per via dell’incrocio tra ossa, muscoli e nervi che potrebbe subire facili alterazioni.

Anche le infezioni del tratto urinario sono diffuse. I batteri se non trovano ostacoli potrebbero risalire fino ai reni infettandoli. L’igiene intima quotidiana e quella prima e dopo i rapporti sessuali sarebbe fondamentale. Soprattutto nelle donne. Altre cause che potrebbero portare incontinenza sarebbero i calcoli, i problemi intestinali, le malattie o le lesioni del sistema nervoso. Se non riusciamo a trattenere la pipì la situazione potrebbe essere più grave. Potrebbe essere in evoluzione rispetto alle perdite occasionali. Di solito gli episodi più significativi avverrebbero durante lo svolgimento di un’attività fisica.

Cosa fare per rinforzare il pavimento pelvico

Naturalmente sarebbe meglio ricorrere al medico quando questi disturbi si ripetono. Meglio farlo prima che diventino gravi e continui. Il medico ci indicherà lo specialista a cui rivolgerci dopo una prima diagnosi. Solitamente i medicinali antimuscarinici, anticolinergici e antispastici ma anche semi più integratori per le perdite di urina sono consigliati. Lo scopo dei medicinali è quello di rilassare il muscolo detrusore migliorando la funzionalità della vescica evitando che si contragga in maniera incontrollata. Quello dei prodotti naturali è di coadiuvare i medicinali e intervenire nei casi meno gravi.

Molte donne soffrono di perdite urinarie e nel 20% dei casi questo succederebbe prima dei 30 anni. Il pavimento pelvico si indebolisce con il passare del tempo, l’uretra si muoverebbe maggiormente quando il tono muscolare diminuisce. L’urologo effettua una visita approfondita per capire quali sono le cause dell’incontinenza e ci darà un quadro completo della situazione. Potrebbero essere necessari esercizi mirati. Quelli denominati di Kegel servirebbero per rinforzare il pavimento pelvico e fatti 2 o 3 volte al giorno potrebbero aiutare a risolvere parte del problema.

Ecco semi e integratori per le perdite di urina e che limitano l’incontinenza femminile dopo una certa età

Le donne sarebbero colpite più degli uomini dalle varie forme di incontinenza per motivi anatomici e per via della costituzione fisica. La menopausa, per esempio, andrebbe a modificare in maniera decisiva i carichi su vescica e uretra. Gravidanza e parto inciderebbero notevolmente. A il fattore ereditario, anche fumo, obesità e stipsi avrebbero maggiori ripercussioni sul controllo della vescica nelle donne rispetto agli uomini.

Se vogliamo curare l’incontinenza in maniera naturale o supportare l’azione dei farmaci possiamo pensare ad alcuni rimedi. Utilizziamoli secondo i consigli medici o degli specialisti che ci stanno seguendo. Semi di zucca e olio di semi di zucca sono quelli più consigliati. Sono ricchi di omega 3 e hanno proprietà antinfiammatorie e aiuterebbero a migliorare la funzione urinaria.

Altri rimedi arriverebbero dalla Cina. Erbe tradizionali, funghi lingzhi, seta di mais e capsaicina sarebbero integratori molto utilizzati che danno risultati nel lungo periodo. Le notizie arrivate fino a oggi parlano di rimedi efficaci e affidabili e nessuna controindicazione.