Non soffriremo mai più il freddo coi 3 cappotti più caldi della stagione! Tutti li vogliono!

Siamo alla ricerca di un cappotto che sia caldo ma, allo stesso tempo, alla moda? Tra questi modelli c’è sicuramente il capo che farà al caso nostro, con cui diremo addio ai brividi di freddo.

Patire il freddo è una delle sensazioni peggiori che si possano provare. Di mattina, ad esempio, quando dobbiamo lasciare il letto caldo per andare a lavoro, per alcuni diventa davvero difficile.

C’è chi il freddo lo sopporta bene, e chi, invece, preferirebbe vivere in estate 365 giorni all’anno. Ci sono, poi, altre persone che, pur di vestirsi bene e non rovinare l’abbigliamento elegante, preferiscono scegliere cappotti più belli che caldi.

Questa volta, però, non dovremo più scegliere tra la bellezza dei capi, la loro linea e la loro capacità di procurarci calore. Basterà, infatti, decidere quale cappotto comprare tra quelli che suggeriremo, per vivere un inverno freddo solo per il nostro viso! Il resto del corpo sarà ben avvolto all’interno di questi cappotti, caldi come una coperta. Vediamoli subito.

Non soffriremo mai più il freddo grazie a 3 modelli di cappotti caldi e stilosi, adatti a tutte le fisicità

La moda vestiti per l’inverno è bellissima, se si sa cosa scegliere. Per proteggere il collo ci sono tantissime tipologie di sciarpe, dalle più larghe a quelle più facili da indossare, e non solo.

Anche capello e guanti sono fondamentali per avere una protezione al 100% dalle basse temperature del periodo.

Al centro della nostra attenzione, però, deve esserci il cappotto, ovviamente. Per questo, oggi focalizzeremo la nostra attenzione proprio sui 3 cappotti più belli del panorama della moda.

Il più caldo e morbido in assoluto

Partiamo da un vero asso nella manica, ovvero il capo d’abbigliamento che tutti i più freddolosi dovrebbero assolutamente avere nel proprio armadio. Stiamo parlando del cappotto teddy, una vera tendenza da qualche tempo a questa parte, che sta sbaragliando i suoi rivali.

Il nome evoca proprio la somiglianza di questo capo con il famosissimo orsetto di peluche, poiché entrambi sono caldi e morbidi allo stesso modo. Generalmente il teddy è beige, un colore davvero abbinabile con tutto, dai colori più freddi, neutri a quelli più caldi.

Insomma, il cappotto teddy è sicuramente una delle migliori opzioni per questa stagione.

Con questo classico si fa sempre un figurone

Passiamo, poi, ai capi più classici, quelli che, se indossati, ci faranno sicuramente fare centro. Il cappotto doppiopetto, uno dei capi più alla moda di sempre.

La sovrapposizione dei tessuti sul davanti lo rende perfetto soprattutto per chi ha una figura esile e poco seno. Avvolge bene e crea molto calore, la sua linea è dritta e longilinea, perfetta per far apparire più alto e slanciato chi lo indossa. Per non sbagliare mai, potremo scegliere un cappotto doppiopetto a scacchi, bello ed elegante, adatto per qualsiasi stagione.

Con questo cappotto sembrerà di uscire da casa con addosso una coperta

Quando si parla di cappotti caldi, è praticamente d’obbligo nominare la pelliccia sintetica. Nella versione corta o in quella lunga, la pelliccia sintetica è praticamente perfetta per ogni situazione.

È un’ottima alternativa per stare al caldo, nel totale rispetto degli animali e dell’ambiente. Con una bella pelliccia sintetica, saremo sempre eleganti, ci sentiremo avvolti da un morbido abbraccio e non soffriremo mai più il freddo.