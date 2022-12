Il brodo avanzato non si butta via, ecco 5 idee geniali per riutilizzarlo in cucina

Il brodo non serve solo per risotti e minestre, se ne avanza ecco cinque modi semplicissimi per utilizzarlo in cucina e non buttarlo mai via.

Può capitare quando prepariamo una minestra o il risotto di sbagliare le dosi e ritrovarci con molto più brodo pronto rispetto a quello che serve realmente. In questi casi, molti si limitano a gettarlo nel lavandino. Ma non c’è niente di più sbagliato. Che si tratti di brodo di verdure o di carne, comprato al supermercato o fatto da noi, il brodo ha moltissimi usi in cucina a cui spesso non pensiamo. Vediamone cinque per ridurre al massimo gli sprechi.

La pasta risottata è una sorpresa perfetta da mettere in tavola

Il primo uso alternativo del brodo è come ingrediente della pasta risottata. La pasta risottata è semplicemente pasta cotta seguendo lo stesso procedimento del risotto, quindi mettendola in pentola insieme ad altri ingredienti e poi aggiungendo poco per volta il brodo fino a quando è cotta. Si presta benissimo a questa preparazione la zucca, la cipolla o i cavolfiori. Utilizziamo il brodo avanzato per realizzare questo piatto alternativo che piacerà a tutta la famiglia.

Il brodo avanzato non si butta via, ma insaporisce qualsiasi ingrediente in padella

Se abbiamo avanzato del brodo perché non utilizzarlo per insaporire le nostre verdure saltate in padella? Che si tratti di zucchini, melanzane, broccoli, cavoli o qualsiasi altra verdura, aggiungiamo un mestolo di brodo durante la cottura per dare una nota di sapore in più alle nostre verdure in padella. Possiamo anche usarlo al posto del soffritto se non abbiamo tempo e siamo alle strette in cucina.

Come marinatura per carne, tofu o seitan

Un altro uso del brodo è come marinatura. Invece di utilizzare l’acqua per insaporire la salsa di marinatura, possiamo utilizzare invece il brodo avanzato. È perfetto per creare una marinatura saporita per tofu e seitan, ad esempio, ma ovviamente anche per la carne. Il nostro piatto avrà un sapore molto più completo utilizzando questo piccolo trucchetto.

Per preparare ottime verdure stufate

Il terzo uso del brodo avanzato prevede di sostituirlo all’acqua per preparare le verdure stufate. È assolutamente perfetto ad esempio per cuocere le patate in umido, le melanzane, la zucca, gli zucchini o qualsiasi altra verdura ci venga in mente. Molto meglio della semplice acqua per rendere le nostre verdure ancora più saporite. Garantito che non ci saranno sprechi.

Possiamo congelarlo e conservarlo per la prossima volta

Il brodo avanzato non si butta via mai, perché se non sappiamo come usarlo lo possiamo semplicemente congelare. Proprio così: il brodo congelato si conserva anche per mesi nel freezer, e ce l’avremo pronto per la prossima preparazione. Potremo trasferirlo direttamente in pentola o nel microonde per uno scongelamento rapido. Se vogliamo porzioni più piccole, usiamo degli scodellini, dei sacchetti del freezer, o anche il vassoio dei cubetti di ghiaccio, per realizzare del brodo congelato in comodissime monoporzioni. In questo modo non verrà sprecato assolutamente nulla nella nostra cucina.