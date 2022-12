Il rally natalizio dei mercati azionari è alla prova del nove. Cosa rema contro?

Si è giunti a un momento nodale per i mercati. Il rialzo iniziato intorno a metà ottobre da qualche giorno vive una fase di pausa. Questa è propedeutica a nuovi rialzi o ribassi? La fase è davvero indecisa perchè alcune divergenze sono negative, e domani la FED deciderà sui tassi. Cosa monitorare per mantenere il polso della situazione?

Procediamo per gradi.

La giornata di contrattazione del 12 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.005,34

Nasdaq C.

11.143,74

S&P 500

3.990,56.

Siamo in peno inverno, e quando la gente decide se aprire o meno i termosifoni perchè inizia il freddo forte, gli investitori sono alle prese con decisioni importanti. Il rally natalizio dei mercati azionari potrebbe essere a un punto decisivo.

Tutta l’attenzione è concentrata sulla decisione della Federal Reserve di domani sera. Non ci dovrebbero essere particolari sorprese, e questo dovrebbe far ripartire il rialzo. I rialzi dei tassi di interesse dovrebbero essere terminati per il momento, in quanto l’inflazione sembra rientrare. I dati macroeconomici contingenti e predittivi sembrano allineati. Come al solito però in fasi di indecisione come queste l’attenzione dovrà rimanere molto alta.

Il rally natalizio dei mercati azionari è a un punto nodale. Ecco gli aspetti da non sottovalutare

Oggi scade un’importante setup mensile, il prossimo scadrà il 27 dicembre. In queste date con probabilità vicino al 90% i mercati prendono una direzione precisa. Negli ultimi giorni però si sono affollate delle divergenze negative e i prezzi hanno iniziato a formare swing ribassisti. Questi sono elementi che potrebbero remare contro la tendenza rialzista.

Cosa invece è a favore di un rialzo?

Il segnale giornaliero di ieri sembra avere la connotazione di una ripartenza al rialzo. Cosa monitorare quindi? La tenuta o meno dei minimi di ieri. Se fra oggi e domani questi livelli non verranno rotti al ribasso, la probabilità di nuovi rialzi sarà elevata. Le medie mobili a 21 e 50 e quelle inferiori sembrano orientate al rialzo, e la velocità delle stesse è nella stessa direzione.