Sono più croccanti e gustose le patate al forno grazie a 3 trucchi davvero semplicissimi per tutti

Le patate al forno rappresentano il classico contorno che può accompagnare il nostro arrosto o il pollo. Non sempre, però, vengono bene. Vediamo alcuni trucchi per renderle più buone e anche croccanti.

Delle stuzzicanti patate al forno possono essere il contorno ideale per l’arrosto di carne che vogliamo sfornare. O per un invitante pollo arrosto. Non sempre, però, riusciamo ad ottenere delle patate perfettamente cotte, dorate, morbide all’interno e con una crosta croccante fuori. Magari perché, durante la cottura, le patate si rompono e, al momento di gustarle, si sfaldano. Ma esistono alcune semplici strategie che possono permetterci di servire in tavola un contorno davvero spettacolare.

Così sono più croccanti e gustose le protagoniste del nostro contorno

Il primo semplice trucco che ci permetterà di raggiungere il perfetto risultato finale è la scelta delle patate. Quando vogliamo cucinare le patate al forno, per non sbagliare dobbiamo metterci all’opera già al momento dell’acquisto dei tuberi. In poche parole, dovremo evitare di comprare delle patate farinose. Queste sono più morbide e maggiormente adatte alla preparazione degli gnocchi di patate. Tendono, inoltre, a sfaldarsi in cottura. Per cui dovremo stare attenti a non sceglierle per il nostro contorno al forno. Vediamo gli altri suggerimenti.

L’ammollo

Dopo aver scelto le patate giuste, il trucco prima dell’infornata è quello di metterle in ammollo. Dovremo sbucciarle e affettarle a pezzetti, quindi metterle in un recipiente pieno di acqua e lasciarle qui per almeno un quarto d’ora. Così facendo, le patate perderanno una buona parte dell’amido e si presteranno meglio alla cottura in forno.

Un mix di farina e pangrattato

L’ultimo trucchetto che suggeriamo aiuterà a renderle più croccanti in cottura e favorirà lo sviluppo della crosta dorata. Dopo aver atteso i 15 minuti di ammollo, potremo asciugare le patate tamponandole con un canovaccio. Le metteremo quindi nella teglia e cospargeremo la loro superficie con una piccola manciata di farina unita a un pizzico di pangrattato. Questo semplicissimo stratagemma permetterà la formazione di una deliziosa crosta sulla superficie delle patate. Che, così, sono più croccanti e gustose, per un risultato assicurato per pranzo o per cena.

Come impostare il forno

Abbiamo scoperto tre trucchi molto semplici che ci permettono di sfornare patate più croccanti. Ma non dimentichiamo che il risultato finale dipende anche dalla cottura ottimale degli alimenti. Per fare questo, è importante impostare le giuste temperature al forno. Otterremo una cottura perfetta delle patate al forno cuocendole a una temperatura graduale. Dovremo incominciare impostando l’elettrodomestico a 180°, alzarlo poi dopo 15 minuti a 200° e, solo in finale, attivare il grill per la doratura.