Alimento che si adatta ad ogni tipo di preparazione e a ogni tipo di alimento. Sia dolce che salato. Sodo, alla coque, in camicia, ripiene, al tegamino. Sono innumerevoli le ricette con e a base di uovo, che la cucina italiana ci propone.

Ma facciamo attenzione perché le uova possono trasformarsi in un pericolo per la nostra salute.

Dov’è il pericolo

Nell’articolo “Mai e poi mai dovremmo mangiare l’impasto crudo dei dolci perché questi alimenti potrebbero farci male“, abbiamo parlato di come sia pericoloso ingerire le uova crude. Il rischio è quello della salmonella. Facciamo attenzione soprattutto al guscio, perché potrebbe essere il maggior veicolo di batteri.

Se aprendo una confezione, ci accorgiamo che le uova sono molto sporche, non laviamole assolutamente. Potrebbero perdere quella sottilissima pellicola esterna che protegge l’uovo. Prima di consumarle, puliamole con un panno umido.

Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questo banale gesto e rimediare subito

Proprio nel momento in cui rompiamo il guscio di un uovo, ecco che un pezzettino cade nel tuorlo e nell’albume. Oltre che fastidioso, può essere pericoloso, perché contaminato da batteri. Sicuramente abbiamo usato tutte le tecniche possibili per eliminarlo. Cucchiai, coltelli, ma nulla. Quel piccolo frammento sguscia sempre via.

Questo è il rimedio geniale e veloce per eliminare i pezzi di guscio che cadono nella ciotola quando si rompono le uova.

Ci serve solo dell’acqua e il nostro dito. Bagnando la punta del dito, il pezzettino di guscio si attaccherà subito alla pelle. E noi potremmo eliminarlo con facilità, senza disperarci e senza sporcare altri attrezzi da cucina.

Dopo aver aperto le uova e dopo questa operazione, laviamo accuratamente le mani per evitare di contaminare gli altri cibi e gli utensili.

Ecco spiegato in maniera molto semplice che è questo il rimedio geniale e veloce per eliminare i pezzi di guscio che cadono nella ciotola quando si rompono le uova.