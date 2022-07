L’Italia è un Paese ricco di meraviglie da scoprire. Piccoli borghi autentici, straordinarie città d’arte e un mare magnifico rendono l’Italia una delle mete per le vacanze più amate al Mondo. Da Nord a Sud possiamo trovare moltissimi borghi medievali molto suggestivi. Ognuno di essi possiede punti di interesse davvero stupendi e caratteristiche che li rendono unici. Oggi ci vogliamo concentrare su una destinazione davvero incantevole che si trova nel Lazio e che attira ogni anno moltissimi turisti.

Un gioiello nascosto

In provincia di Frosinone, a metà strada tra Roma e Napoli sorge Isola del Liri. A soli 6 chilometri da Sora, questo borgo è immerso in un paesaggio naturale magnifico. Chi ama le bellezze della natura deve visitare il Parco Fluviale. Questo percorso naturalistico si snoda lungo le sponde del fiume Liri, partendo dal Ponte di Roma e proseguendo fino alla località di San Domenico.

Il borgo medievale vicino a Roma e Napoli da visitare in un giorno

Questo borgo di origine medievale possiede una caratteristica che lo rende un posto unico nel suo genere. Visitare Isola del Liri è un’esperienza unica perché qui potremo trovare una cascata nel cuore del centro storico. Le cascate del fiume Liri sono 2, quella grande e quella del Valcatoio. Queste danno origine ad uno scenario da cartolina, perché la biforcazione del fiume crea una sorta di isola. Una volta giunti qui, ci troveremo di fronte ad uno spettacolo della natura davvero surreale. Moltissimi turisti si fermano a Isola del Liri ad immortalare il centro storico e la sua splendida cascata. Non c’è da stupirsi dunque, se diversi artisti come Hackert e Bidault nel corso dei secoli hanno immortalato queste cascate nei loro dipinti. Abbiamo visto che Isola del Liri è un luogo che colpisce al cuore, ma le sue cascate non sono le sole attrattive della città.

Il Castello e la Chiesa di San Lorenzo

Come ogni borgo medievale degno di nota, anche Isola del Liri possiede un castello. Palazzo Boncompagni-Viscogliosi è l’edificio medievale che domina la città. Costruito a scopo difensivo, questa costruzione oggi conserva ancora una torre quattrocentesca, splendidi affreschi e un parco bellissimo.

Isola del Liri è il borgo medievale vicino a Roma e Napoli che saprà stupirci con le sue innumerevoli bellezze. Qui potremo trovare anche diversi edifici religiosi. Il principale è la Chiesa di San Lorenzo Martire che sorge nel centro storico e risale al XVII secolo. Questa chiesa è a croce latina e possiede 2 torri. La facciata dell’edificio è stata rimaneggiata nell’Ottocento e presenta un grande portone in bronzo e 2 statue.

