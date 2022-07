Le vacanze sono sempre più vicine, ma chi ancora deve partire può ingannare il tempo progettando un weekend fuori porta. Viaggiare è un modo per staccare la spina lasciandosi alle spalle problemi e pensieri. Il mare possiede un fascino indiscutibile e la possibilità di abbandonarsi al relax di una spiaggia è davvero irresistibile. L’Italia possiede luoghi dalla bellezza unica, ma oggi vogliamo suggerire una meta che dista soltanto pochissimi chilometri dalla Sardegna. Qui mare, panorami suggestivi ed edifici stupendi si incontrano rendendo questo borgo un’autentica meraviglia.

La città delle scogliere

Situato sulla costa meridionale della Corsica, Bonifacio è una splendida cittadina medievale. Pochi chilometri separano la Sardegna e Bonifacio che affaccia proprio sullo stretto delle Bocche di Bonifacio. Questo luogo dal fascino antico ci conquisterà subito con i suoi colori meravigliosi. Sorgendo a picco sul mare, Bonifacio possiede moltissimi tesori storici e naturali assolutamente da scoprire.

Troveremo bellissime spiagge bianche in questa città medievale a un passo dalla Sardegna da visitare in 2 giorni

Il centro abitato si divide in 2 aree: la cittadella e la marina. Percorrere a piedi le vie strette e le ripide scalinate della città alta ci porta indietro nel tempo. Qui potremo anche ammirare edifici eleganti e ben conservati e una vista stupenda sul mare. La città possiede moltissimi punti panoramici perfetti per rigenerarsi ammirando una vista magnifica. Tra questi consigliamo la Place du Marché e Place de la Manichella. Da qui potremo vedere le Bocche di Bonifacio e le coste della Sardegna nelle giornate più limpide.

Il simbolo di Bonifacio è il Bastione dello Stendardo che domina il porto regalandoci uno dei panorami più suggestivi della città. Edificato nel XV secolo, al suo interno ci sono anche spazi espositivi e sale restaurate da visitare.

Da non perdere

Per un’esperienza indimenticabile, rechiamoci alla Scalinata del Re d’Aragona. Si tratta di 189 gradini scavati nella roccia che conducono dalla città alta al pozzo di San Bartolomeo. Questa grotta naturale si può raggiungere percorrendo il sentiero che costeggia la falesia. La vista incantevole ripagherà la fatica del percorso.

Spiagge bianche

Chi ama rilassarsi non dovrà temere, perché troveremo bellissime spiagge bianche in questa città medievale. La spiaggia di Maora si estende per 800 metri ed è ricca di sabbia bianca. Una volta giunti qui, potremo rigenerarci godendo di acque pulite e trasparenti. Questa spiaggia è facilmente accessibile e ricca di servizi, tra cui vari ristoranti e la possibilità di noleggiare pedalò.

Anche la Spiaggia di Stagnolu merita una visita. È generalmente poco affollata anche ad agosto ed è ricoperta di sabbia fine. Il mare dalle mille sfumature è ricco di pesci che possiamo vedere semplicemente camminando sulla riva.

