Il borgo medievale dov’è nato Fabio De Luigi e quanto costa mangiare in uno dei ristoranti della zona

Ogni stagione dell’anno è buona per andare in giro per l’Italia. Abbiamo un tesoro enorme da scoprire nei weekend o durante vacanze lunghe. Alcuni luoghi come i borghi medievali sono molto affascinanti e hanno dato i natali a personaggi famosi. Scopriamone uno in Romagna legato a Fabio De Luigi e dove si trova un ristorante rinomato.

Chi decide di programmare un viaggio in Italia di solito tocca le città più grandi e famose. Molti turisti stranieri, infatti, pensano che le bellezze italiane siano concentrate solo in alcune località. Fortunatamente alcuni tour operator consigliano anche luoghi molto interessanti come i borghi medievali. La loro struttura rimasta spesso inalterata richiama un’epoca di cavalieri e dame, affascinante anche se minacciata da attacchi nemici.

Un artista poliedrico

L’Emilia Romagna attrae vari tipi di turisti. Soddisfa ad esempio l’amante della buona cucina, le famiglie che vogliono trascorrere una settimana al mare, l’appassionato d’arte.

Il territorio è ricco di tesori e in particolare di alcuni borghi da visitare tutto l’anno. Uno si trova vicino Rimini e Cesena. Parliamo di Santarcangelo di Romagna. Uno dei suoi figli più illustri è stato Tonino Guerra, sceneggiatore e poeta. È nato in quel borgo pure Fabio De Luigi.

Attore, doppiatore, regista, De Luigi si è fatto conoscere dal grande pubblico nei programmi con la Gialappa’s Band. Citiamo Mai dire gol, Mai dire Grande Fratello. Ha recitato in molti film, come Maschi contro femmine o Ti presento Sofia. Con Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis lo abbiamo visto nei telefilm Love bugs. Il 3 novembre 2023, infine, è uscito su Prime Video uno show particolare, Amazing Fabio De Luigi, una specie di celebrazione molto divertente della sua carriera. Tra i protagonisti troviamo Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni.

Ecco il borgo medievale dov’è nato Fabio De Luigi

Santarcangelo di Romagna offre al visitatore la Rocca malatestiana, il Campanone, l’Arco di papa Clemente XIV. Ricordiamo anche il Museo etnografico e quello archeologico, palazzi, chiese tra cui la Pieve di San Michele Arcangelo. Tra i prodotti locali ci sono le stampe a ruggine, mentre uno dei vini più famosi è il Sangiovese. A novembre si può assistere al Palio della Piada in occasione della Fiera di San Martino.

Per gustare la cucina romagnola guide come quelle del Gambero Rosso o Michelin raccomandano alcuni posti interessanti. Uno è il ristorante La Sangiovesa.

Il locale offre non solo al palato, ma anche alla vista esperienze indimenticabili. Diverse sale sono dedicate a nomi illustri di Santarcangelo. Oltre al già citato Tonino Guerra, altri sono per esempio l’attrice Teresa Franchini e il Conte Nadiani.

Ora passiamo al menù. Gli antipasti vanno da 7 a 18 euro. Troviamo taglieri di salumi, polpettine, formaggi e altro. Per primo con 15 euro possiamo scegliere tra tagliatelle, gnocchi, strozzapreti ecc. Il secondo parte da 18 euro. In particolare troviamo lo Scamone brasato al Sangiovese con purea di castagne a 25 euro. Infine, il Menù dei classici costa 45 euro a persona.

Il borgo medievale dov’è nato Fabio De Luigi, quindi, riserva al visitatore cultura, arte e buon cibo romagnolo.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con il locale indicato nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)