Quanto costa andare dallo psicologo: tariffe minime e massime previste 

Si parla spesso di Bonus psicologo, ma quando costa andare dallo psicologo per una seduta o per una terapia continuativa? Cerchiamo di capire le varie fasce di prezzo previste nel nostro paese.

Lo psicologo è quella figura professionale sanitaria che svolge un’attività molto importante sulla persona. Aiuta nella prevenzione, nella salute, nella diagnosi, interviene con percorsi di abilitazione e di riabilitazione.

Il Governo ha stanziato dei soldi per il Bonus psicologo, ora ridotti, per dare la possibilità alle famiglie in difficoltà di poterne usufruire. Ma quanto costa andare dallo psicologo? La domanda è lecita perché ci sono varie fasce di prezzo da considerare.

C’è chi avrebbe bisogno di una terapia per l’elaborazione di un lutto, chi di un’abilitazione al lavoro. Le terapie e i percorsi previsti sono decisamente diversi e vari, non solo come tipologia ma anche come tempistiche.

Perché rivolgersi a questa figura professionale

In Italia e nel Mondo ci sono ancora tante persone che pensano che andare dallo psicologo significhi essere “matti”. Chi di noi non conosce almeno una persona che la pensa così e che pensa che per risolvere i problemi di natura mentale una persona debba fare da sola?

Lo psicologo ha studiato i vari meccanismi che scattano in una persona a seguito di un trauma e di un lutto e cosa si può fare ed è necessario fare per stare meglio. Quindi, affrontare un percorso psicologico o di psicoterapia può aiutare le persone a ritrovare un equilibrio.

Non solo, questa figura si occupa di tutto quello che riguarda la salute mentale in relazione alla persona stessa e al suo rapporto con gli altri. Pensiamo ai disturbi alimentari, alle dipendenze, agli attacchi di panico, al malessere di ritrovarsi in mezzo a tante persone, alle fobie che impediscono di condurre una vita serena e “normale”.

Qualsiasi sia il problema, la difficoltà, l’esperto può dare indicazioni precise su come affrontare tutto perché ha le competenze necessarie. Partire da sé stessi è un grande passo per migliorare la società sotto diversi aspetti.

Quanto costa andare dallo psicologo: le varie fasce di prezzo

I problemi e i percorsi da affrontare sono molto diversi da loro. Ovviamente, affidandosi ad un professionista è previsto un costo, ma questo varia in base alle caratteristiche della terapia. Si va da un costo di 10 euro, ad esempio, per semplici test per individuare aspetti del carattere e della personalità a svariate centinaia di euro per percorsi lunghi e significativi.

Di solito, una prima seduta conoscitiva va dai 50 agli 80 euro. Le cifre, oltre a 100 o 200 euro, ma anche superiori, scattano in casi di test specifici, terapia di coppia, terapie familiari oppure un insieme di queste cose.

Ad ogni modo, ogni tariffa minima e massima è regolata dal Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi che tutti possono consultare sul web.