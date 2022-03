Con le belle giornate torna anche la voglia di mare e cominciamo a programmare gite e vacanze sulla costa. Certo, in Italia abbiamo proprio l’imbarazzo della scelta. Basti pensare che in una delle nostre isole possiamo trovare una spiaggia di sabbia bianca lunga ben 8 km. Però, anche le località più conosciute possono offrire tanto oltre alle spiagge, per garantirci una vacanza completa in assoluto relax sia per le coppie che per amici e famiglie.

La località balneare per eccellenza

Lungo la costa troviamo tante località balneari ben conosciute dai turisti. Basti pensare alle tante in Liguria, in Campania, in Sardegna o in Emilia Romagna. Anche la Sicilia ne è ricca e uno dei suoi nomi più conosciuti è Cefalù. Questo autentico gioiello si trova all’ingresso delle Madonie a pochi chilometri da Palermo. A incorniciarla c’è il promontorio alle sue spalle e il mare cristallino. Qui si susseguirono Greci, Siracusani, Romani, Bizantini, Arabi e Normanni, lasciando la loro impronta su questo borgo ricco di storia e cultura. Infatti, Cefalù non è solo mare.

Il borgo gioiello sul mare che tutto il Mondo ci invidia con spiagge da sogno e tramonti mozzafiato

Sicuramente uno dei tanti pregi di Cefalù è quello di trovarsi attaccato a delle splendide spiagge. Tra un bagno e l’altro, però, possiamo concederci tante visite, passeggiate e attività interessanti. Anzitutto, possiamo passeggiare tra le vie storiche del borgo, considerato tra i più belli d’Italia. Qui si trova la cattedrale normanna divenuta patrimonio dell’Unesco, il Duomo, decorato da colonne marmoree e impressionanti mosaici. Non possiamo perderci una visita alla Rocca, da dove si gode un panorama meraviglioso. Lo stesso possiamo dire della vista dall’estremità del lungomare Giuseppe Giardina, dal porto in Via Giudecca e dal molo, dove ammirare anche le vecchie case dei pescatori e Porta Pescara.

Passeggiamo per Corso Ruggero, ricco di edifici storici, e passiamo anche in via Vittorio Emanuele, per una visita aperta al lavatoio medievale.

Cose insolite da fare e vedere a Cefalù

La visita a Cefalù può rivelarsi un vero caleidoscopio di esperienze, magari inaspettate. Potremmo visitare il Museo Mandralisca, con una ricca biblioteca storica e una pinacoteca. Possiamo anche visitare il Teatro Comunale San Cicero, raccolto e affrescato come una bomboniera che ci fa viaggiare nel tempo.

Per goderci il mare in modo diverso, possiamo provare il surf, il sup, il parasailing e persino il parapendio. Altrimenti, potremmo concederci delle piacevoli passeggiate a cavallo o degli avventurosi tour in quad. Per chi invece preferisce il turismo lento ed esperienziale, perché non concedersi una degustazione di birre artigianali? Magari, potremmo anche preparare dei piatti tipici, ad esempio con le Cesarine o Sicilian Food Lovers. Tutto questo è il borgo gioiello sul mare italiano.