Un alimento da portare in tavola tutto l’anno, gustosissima da consumare come frutto per concludere il pasto con un tocco di dolcezza, le mele. Ottime se utilizzate come ingredienti base per torte, strudel o come mele cotte.

Amatissima dalle nostre nonne, la torta di mele, è un evergreen della tradizione italiana. Una ricetta semplice ma di grande gusto e sofficità. Una torta da realizzare quando in casa abbiamo pochi ingredienti o anche quando abbiamo in arrivo ospiti inaspettati.

La ricetta classica prevede l’utilizzo di ingredienti quali le mele, lo zucchero, la farina, il burro, il lievito per dolci e l’aroma di vaniglia. Tuttavia con qualche piccola modifica si può dare origine a delle vere prelibatezze. Ad esempio quest’insolita e croccante torta di mele con un ingrediente che la rende gustosissima.

Possiamo ancora provare quest’incredibile ricetta per una torta di mele sofficissima e golosa pronta in 5 minuti, da mangiare anche a dieta senza sensi di colpa.

Addirittura poi la torta di mele può venirci in soccorso per evitare sprechi in cucina, infatti, mai più pane raffermo in pattumiera con questa deliziosa torta di mele pronta in 20 minuti per un riciclo mai visto prima.

Perfetta da gustare in qualsiasi momento della giornata, un dolce semplicissimo da preparare in casa da portare in tavola come colazione ma anche come gustosissimo dessert.

Solo 3 ingredienti, 10 minuti e 5 euro per questa sofficissima e profumata torta di mele che piacerà proprio a tutti grandi e piccini

La ricetta di oggi è una preparazione semplicissima che richiede pochissimo tempo di preparazione, che possiamo realizzare anche insieme ai nostri piccoli di casa.

Torta di mele fast

Ingredienti

3 mele a scelta;

2 limoni;

300 grammi di farina

50 ml di olio di semi;

150 ml di latte;

2 uova medie;

½ bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Sbucciare le mele e ripulirle da semi e torsoli. Ridurre 1 mela e mezza a tocchetti e l’altra mela e mezza a fettine non troppo sottili. Mettere le mele in un piatto e cospargerle con il succo di 2 limoni per evitare di farle annerire. In una ciotola unire 300 grammi di farina, 100 grammi di zucchero, ½ bustina di lievito per dolci e mescolare bene. Aggiungere le 2 uova, l’olio di semi e il latte a temperatura ambiente. Mescolare fino a ottenere un impasto liscio ed omogeno e a questo punto aggiungere le mele a cubetti e mescolare per bene. Rivestire una tortiera da 22 cm di diametro, con della carta da forno e versarvi all’interno il composto. Sulla superficie posizionare a raggiera le fettine di mela, cospargere il tutto con dello zucchero. Cuocere a 180 gradi per 30 minuti.

