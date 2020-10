“Arracanato”, “arrecanato” oppure “arraganato”, sono questi i diversi termini utilizzati per una pietanza che vanta tante versioni regionali. Ne ritroviamo diverse in Campania, in Molise, in Abruzzo dove, ad esempio, il riferimento è al baccalà mollicato.

In ogni caso, vediamo di seguito perché il baccalà arracanato è una semplice preparazione tradizionale che vi farà impazzire.

Nel cuore della ricetta

La base in genere è sempre il baccalà, quindi l’olio, il pomodoro, il pangrattato e l’origano. C’è chi fa risalire il termine a “origanato”, dalla parola napoletana “arecheta” per indicare, appunto, l’origano.

Oggi, tuttavia, vi presentiamo la versione molisana, tipica della tradizione della vigilia natalizia, quando non è possibile mangiare carne. È comunque una preparazione azzeccata in ogni occasione, a cominciare dal periodo autunnale.

Al netto delle origini, entriamo nel vivo dei lavori in cucina e passiamo a vedere come prepararlo!

Gli ingredienti di base

a) 500 gr di baccalà ammollato;

b) 250 gr di pomodorini ciliegini o datterini;

c) 100 gr di pane raffermo e 100 gr di pangrattato;

d) 200 gr di olive nere;

e) 50 gr di uvetta;

f) 80 gr di pinoli;

g) 1/2 bicchiere di vino bianco secco;

h) uno spicchio di aglio e una cipolla;

l) una manciata di origano, qualche foglia di alloro, prezzemolo, semi di finocchio;

m) olio evo, sale e pepe quanto basta.

La preparazione

Mettiamo in acqua tiepida l’uvetta. Poi sbricioliamo il pane raffermo, e denoccioliamo e tagliamo a pezzetti le olive. Puliamo il baccalà, togliendo la pelle e le spine. Ancora, tritiamo aglio, cipolla e prezzemolo. Infine, scoliamo e asciughiamo l’uvetta.

Ora, in una ciotola capiente, mescoliamo il pane sbriciolato e il pangrattato, le olive, i pinoli, l’uvetta, il trito e i semi di finocchio. A questo punto condiamo con sale e pepe.

La cottura

In una teglia oleata, dai bordi alti, procediamo alla composizione della pietanza per strati. Partiamo con le foglie di alloro, poi disponiamo il trito, a seguire il baccalà. Infine, disponiamo i pomodorini tagliati a metà e privi dell’acqua di vegetazione.

Ora ripetiamo le sequenze: aggiungiamo il trito, qualche pomodorino e qualche foglia di alloro.

Aggiungiamo ancora un pò di olio e inforniamo a 190° per 30-40 minuti.

Dopo i primi 15 minuti, aggiungiamo il vino bianco e ancora un pò di olio.

A fine cottura, disponiamo nel piatto ed assaggiamo, magari con un bicchiere di Greco di Tufo o un Fiano di Avellino in abbinamento.

Siamo certi che non sarete delusi, in quanto il baccalà arracanato è una semplice preparazione tradizionale che vi farà impazzire.

