Usare troppo il cellulare fa male alla coppia. Hai letto bene, ma se lo stai usando adesso, aspetta prima di metterlo via. Per il bene della tua relazione dedica tre minuti a questa lettura. Lo smartphone è parte integrante della nostra vita quotidiana, per molti è quasi una protesi. Praticamente la realizzazione di tante storie di fantascienza. E le nostre, di storie? Non quelle sui social, ma le altre, quelle che vorremmo durassero molto più di 24 ore.

C’è una pratica molto diffusa che mina la loro sopravvivenza e noi ti aiuteremo a disinnescarla.

Oggi la tecnologia è importante per la nascita di relazioni, ma non dimentichiamo che influisce anche sulla loro evoluzione. Nella vita di coppia è normale che nascano incomprensioni e litigi, per i più svariati motivi. È bene che quando questo accada, non cerchi di affrontarli via SMS e WhatsApp.

Non dovremmo lasciare ai nostri pollici opponibili l’onere della discussione quando questa si fa seria.

I ricercatori della prestigiosa Brigham Young University hanno condotto uno studio.

Volevano capire come l’uso della tecnologia in una relazione romantica avesse effetto sull’attaccamento, sulla soddisfazione e sulla stabilità della coppia. Hanno osservato ed esaminato 276 giovani adulti, le loro comunicazioni interpersonali e vite affettive, che si trattasse di frequentazioni stabili, fidanzamenti o matrimoni.

Non dovresti intrattenere discussioni serie, esprimere disaccordo o scusarti tramite messaggio

Hanno scoperto che essere costantemente connessi attraverso la tecnologia può disconnettere la coppia.

A risentirne è la qualità della relazione a tutto tondo.

In particolare per le donne usare messaggi di testo per chiedere scusa, esprimere pareri discordanti, o prendere decisioni importanti risultava molto controproducente.

Per gli uomini lo scambio troppo frequente di messaggi, sia inviati che ricevuti, si associava a un abbassamento della qualità della relazione.

Talvolta si è osservato come gli uomini che iniziano ad allontanarsi dal partner aumentassero l’uso di messaggi, forse per sfuggire alle conversazioni vere e proprie. Sicuramente le discussioni a distanza sembrano meno pericolose, e le persone con più difficoltà relazionali sembrano preferirle. Ma non aiuta.

Perché usare troppo il cellulare fa male alla coppia?

Tra i motivi principali c’è la mancanza di interpretazione reciproca del linguaggio non verbale. Il tono di voce, le espressioni del viso, i gesti, non sono un contorno di poca importanza.

Il linguaggio del corpo è parte fondamentale della comunicazione umana ed è ancora più cruciale quando si tratta di stabilire legami affettivi. L’assenza di questo canale impedisce di capirsi appieno e allontana emotivamente. Incomprensione e malintesi accrescono distanze e sofferenze, causando a volte l’ignoranza o la sottovalutazione dei reali sentimenti altrui.

Anche il miglior scrittore non può veicolare il 100% delle sue emozioni con un semplice testo.

E pensiamo che la maggior parte delle volte scriviamo messaggi in fretta e in modo impulsivo.

Quando invece lo smartphone diventa un prezioso alleato della felicità

Abbiamo capito che usare troppo il cellulare fa male alla coppia, ma non significa dover rinunciare a sfruttarlo. Un sapiente “quanto basta” può rafforzare i legami affettivi.

Bisogna saper usare lo smartphone nel migliore dei modi. Vuoi andare sul sicuro? Scrivi quando ha qualcosa di carino da dire. Insomma, via libera ai messaggi d’amore, per il resto è meglio ritrovarsi faccia a faccia. Inviare un pensiero dolce, un incoraggiamento, chiedere come sta l’altro/a o scambiare un contenuto divertente, aumenta la soddisfazione per entrambi.

Certo, non esageriamo. C’è chi preferisce scambi affettuosi più o meno intensi. Siamo tutti in grado di trovare la via di mezzo tra un martellamento esagerato e una mancanza di attenzioni, vero?

