Gli amanti di WhatsApp attendono con palpitazione un evento straordinario. Gli sviluppatori della messaggistica istantanea hanno in serbo un colpo ad effetto. A breve, infatti, sarà semplice traslocare le chat di WhatsApp da un sistema operativo all’altro. Ebbene, quando si passerà da uno smartphone con sistema operativo Android ad uno Apple con iOS la procedura si semplificherà di gran lunga.

Lavori in corso

Perciò in futuro non ci sarà nessun tipo di problema per traslare le chat di WhatsApp da un sistema operativo all’altro. Logicamente sarà semplice traslocare le chat di WhatsApp anche dal sistema iOS all’Android. WhatsApp fino ad oggi non ha mai permesso di trasferire le conversazioni e dunque tutti i contenuti da uno smartphone Android ad uno iOS ossia un iPhone.

Molti utenti al momento della sostituzione del cellulare dovevano fare una procedura particolarmente complicata. Infatti in più occasioni si è dovuto ricorrere a strumenti come software o tool a pagamento in modo da non perdere nessun dato. Finalmente gli sviluppatori della messaggistica istantanea hanno trovato il modo per far dialogare sistemi operativi diversi.

Ora sono in corso i vari test di affidabilità in modo da poter lanciare la nuova funzione con il prossimo aggiornamento dell’app di WhatsApp. Non è stata ancora stabilita una data certa ma in futuro sicuramente gli utenti utilizzatori di WhatsApp avranno l’opportunità di far migrare il contenuto della messaggistica istantanea in modo semplice.

Chi ha svelato la novità

Intanto, il sito WABetaInfo ha messo online degli screenshot di come apparirà la videata per trasferire le proprie chat da uno smartphone all’altro con sistemi operativi diversi. Dunque il procedimento faticoso e pericoloso di una volta potrebbe presto diventare un lontano ricordo. Di più non si sa perché a corredo dello screenshot non ci sono altre informazioni. WhatsApp negli ultimi mesi ha apportato varie modifiche alla messaggistica e prossimamente sarà semplice traslocare le chat di WhatsApp da un sistema operativo all’altro.