Abbiamo sentito parlare spesso di complementi d’arredo ma effettivamente non sappiamo di cosa si tratti. Perciò prima di dare istruzioni su come trasformare una scala in modo originale per ottenere un complemento d’arredo, focalizziamo l’attenzione su quali accessori e oggetti rientrano in questo segmento.

Complemento d’arredo industriale e artigianale

Sono considerati complementi di arredo sedie, scrittoi, specchi, quadri, mensole, cuscini, appendi abiti, orologi da parete. Gran parte di questi oggetti e accessori vengono prodotti in modo industriale e si trovano nella maggior parte degli store dedicati all’arredamento. Invece, il discorso è ben diverso per i complementi d’arredo artigianali: infatti vengono ideati sfruttando materiali di recupero e rifiniti nei dettagli in modo originale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cosa fare per convertire una scala a pioli

Ora spiegheremo in pochi minuti come convertire una scala di legno in un complemento d’arredo utilissimo per la casa. Una scala ripiano funziona bene come divisorio oppure come spazio d’appoggio. Perciò vediamo come realizzare il tutto con le nostre mani. Prima di passare alle varie fasi di realizzazione della mensola-scala, dobbiamo essere in possesso di una scala a pioli, tavole in legno con spessore almeno di 15 mm, trapano, viti e cacciaviti, carta vetrata, seghetto.

Il valore delle tavole d’appoggio

Le tavole in legno possono essere acquistate su misura in un negozio di bricolage. Bisogna prestare molta attenzione alla larghezza delle tavole perché devono essere leggermente più strette dei gradini della scala. In questo modo le tavole si incastrano facilmente tra i montanti della scala a pioli. Invece per quanto riguarda la lunghezza delle tavole bisogna fare in modo che sporgano tra i 20 e 30 centimetri oltre il telaio della scala su ciascun lato. Ricordarsi di bloccare con le viti le tavole di appoggio sui gradini.

Allestire la scala

A questo punto, mettendoci un po’ di fantasia ed estro possiamo allestire la nostra scala di legno. Chi vuole rendere questo complemento d’arredo variopinto e rigoglioso può utilizzare dei vasi di terracotta con tanto di fiori di geranio sui vari ripiani. L’effetto ottico lascerà esterrefatti tutti soprattutto perché nessuno ha mai ipotizzato di trasformare una scala in modo originale per ottenere un complemento d’arredo.