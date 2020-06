L’Enit ha sondato il terreno degli italiani in merito alle vacanze. Emerge che il Covid-19 fa ancora paura ma quasi 5 italiani su 10 si concederanno più di una vacanza. Il periodo preso in questione va da giugno a ottobre. Dato sorprendente: le vacanze si allungano nei tempi. In base al bollettino diffuso da Enit la prossima stagione turistica sarà più lunga: dall’estate all’autunno.

Partiranno nei mesi estivi il 73% degli intervistati mentre la parte restante si concederà una vacanza nel periodo settembre/ottobre.

Il trend della stagione estiva

Il mordi e fuggi resta il trend della stagione estiva: il 35% lo farà almeno per tre volte. Quest’anno si partirà meno con gli amici (16%), restando più in famiglia (40%) e in coppia (46%).

Che tipo di struttura si sceglie

Per la vacanza principale vengono scelte abitazioni private e case vacanze. Questo testimonia la voglia di mantenere un certo distanziamento sociale. Ma per quanti giorni andremo in vacanza? Un terzo degli intervistati ha risposto almeno 10 notti, seguono a ruota coloro che addirittura pensano di stare in vacanza per due settimane. Alla faccia della crisi.

Dove andremo in vacanza

In modo plebiscitario si sceglie l’Italia per fare le vacanze. Le principali destinazioni dell’estate sono la Puglia, la Sicilia e la Toscana. Chi osa uscire fuori i nostri confini sceglie l’Europa Mediterranea, il nord ed est Europa. Ci sono anche coloro che si spingono oltre optando per località extraeuropee: dagli States, alla Cina e Asia, all’America Latina, infine al Canada e alla Russia.

Che tipo di vacanza vogliano

La vacanza al mare è in testa ai desideri degli italiani. Segue la vacanza naturalistica che di poco supera il soggiorno culturale. Non solo relax ma anche un occhio di riguardo all’enogastronomia, alla scoperta di nuovi territori, al termalismo, al turismo rurale. Gli italiani puntano ad una offerta più ampia e variegata: le vacanze si allungano nei tempi e nei modi. Trascorrere giornate di relax dopo l’inferno Covid-19 è fondamentale anche per la nostra salute.