Con la pandemia in atto, andiamo incontro ad una Vigilia di Capodanno diversa da come avevamo preventivato e sperato. Senza cedere alla tentazione di partecipare a grandi feste, magari trascorreremo la cena di San Silvestro al ristorante. O ci accontenteremo di trascorrere l’ultimo galà dell’anno in casa in compagnia dei nostri familiari o degli amici più stretti. Qualcun altro invece opterà per una cena sobria, all’insegna del romanticismo: in buona compagnia del partner. Ecco, dunque, che anche in questo caso sono i dettagli a fare la differenza, nel tentativo di preparare al meglio la serata. Oltre ai piatti gustosi e all’outfit ideale, dobbiamo prestare attenzione ad ogni minimo dettaglio perché tutto fili liscio e perché sia davvero una serata magica.

Cenetta in grande stile

Per organizzare una cenetta romantica con il nostro partner, dobbiamo certamente prestare attenzione ai minimi dettagli a partire dalla mise en place. Dunque, non solo la scelta del menù ma anche l’organizzazione accurata della tavola. Per essere impeccabili, tutto richiede il massimo impegno e la massima cura. Ovviamente, se organizziamo una romantica cenetta per due dovremo prestare attenzione a ricreare un’atmosfera suggestiva e intima. Pertanto, dalle giuste decorazioni alla scelta della tovaglia, dalle stoviglie ai tovaglioli, dal centro tavola ai segnaposti. Tutto dovrà essere studiato alla perfezione.

Per una cena romantica e da sogno ecco come preparare la tavola per stupire il nostro partner

Partiremo ovviamente dalla tavola, che non dovrà essere per forza troppo elegante. Per ricreare un’atmosfera romantica, potrebbe andar bene un elegante runner con sfumature di rosso o granata. O ancora, delle tovagliette rosse con disegni e sfumature che richiamano l’aria natalizia o il rosso fuoco della passione. Potremmo poi divertirci con i sottopiatti, variare tra l’argento o il classico oro. Per i piatti potremmo affidarci a dei colori neutri. Magari optare per degli eleganti piatti in ceramica bianca, con delle fantasie stilizzate in bianco sui bordi. Con il tovagliolo potremmo poi creare delle forme romantiche. Una rosa o semplicemente arrotolarlo su se stesso e legarlo con uno spago, e inserire al suo interno un rametto di vischio come buon augurio.

Tocco finale

Il tocco finale riguarda il centrotavola, i bicchieri per l’acqua e i calici da vino. Seguendo la tradizione, potremmo sorprendere la nostra dolce metà con calici da vino rosso con glitter dorati sui bordi. O anche dei calici con una stampa personalizzata, magari con la data in modo da ricordare a lungo il momento vissuto. Per i bicchieri dell’acqua, potremmo divertirci con le sfumature e con i giochi di luce della nostra tavola. Il centrotavola, infine, proprio non può mancare. In questo caso possiamo ancora una volta giocare con i colori della tavola, con profumate candele ed elementi che richiamano la passione e la natura. Potremmo magari creare da noi una composizione utilizzando un contenitore in vetro, dei petali di rose rosse e una candela bianca profumata. Semplicità e buon gusto, per una cena romantica e da sogno ecco come preparare la tavola per stupire il nostro partner.

Approfondimento

