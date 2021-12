Ci avviciniamo a grandi passi ai momenti più belli delle feste natalizie e naturalmente all’anno nuovo. Saranno momenti di gioia e nello stesso tempo di speranza verso il nuovo anno. Sono tante le attese e anche le incertezze e un po’ di fortuna non può mancare. Il 2022 sarà un anno d’oro per questi 3 segni baciati dalla fortuna e protetti da Venere e dal loro amuleto d’oro.

Come ogni fine anno, ci saranno i fuochi pirotecnici ad accogliere il nuovo anno che entra. Allo stesso modo, alla fine del 2021 brilleranno i fuochi della fortuna nel cielo zodiacale per alcuni segni.

Molti si chiedono come sarà il nuovo anno, se sarà più tranquillo di questo, se saremo soggetti ancora a restrizioni ecc. Ebbene per quanto incredibile possa sembrare, il 2022 sarà per certi versi un anno un po’ strano e sorprendente, tutto da scoprire.

Il 2022 sarà un anno d’oro per questi 3 segni baciati dalla fortuna e protetti da Venere e dal loro amuleto d’oro

Per fortuna a proteggere i segni zodiacali da eventuali colpi mancini tirati dalla sfortuna ci sono i pianeti protettori. Venere è uno di questi ed è molto amato e desiderato, perché modula la vita sentimentale. Inoltre ha sotto la sua ala protettrice Bilancia, Toro e Cancro. Per questi 3 segni ci saranno prospettive interessanti nel campo dell’amore e del denaro.

Per quelli della Bilancia il 2022 sarà un anno molto positivo. Infatti per quanto riguarda l’amore, dopo i primi mesi passerà l’influenza negativa di Plutone e tutto si stabilizzerà. Potremo proteggerci con l’amuleto a ferro di cavallo, da mettere accanto alla porta di casa, con le punte verso l’alto.

La fortuna in amore consiste nel saper accettare le esigenze dell’altro che cambiano con il passare del tempo. Un momento di gioia e spensieratezza arriverà con l’energia che Marte filtrerà attraverso i giocosi Gemelli. Un modo per reiventare il proprio amore di coppia. Il lavoro porterà grandi soddisfazioni per la Bilancia anche con un momento particolarmente favorevole tra settembre e ottobre. Cosa che influenzerà anche l’aspetto del denaro.

I segni del Toro e del Cancro

Anche il Toro avrà un anno positivo, soprattutto guidato dal suo senso pratico. Il Toro non è un segno che ama volare con la fantasia o rischiare grosso, ma sa affrontare con giudizio e fiducia pratica le scelte della vita. Venere darà una mano ad essere un tantino più generoso e meno meticoloso a contare gli spiccioli. Un anno positivo che permetterà di riscoprire la voglia bambina di giocare, protetto anche dall’amuleto a faccia di luna, che spinge al cambiamento.

Il Cancro potrà ben vedere una grande fortuna affacciarsi, portatrice di denaro. A differenza del Toro, il Cancro ha un certo intuito e si lancia volentieri negli affari. La cosa riuscirà bene grazie anche agli influssi positivi di Venere, che ne aumenterà la sensibilità, e di Giove. In primavera si creerà un momento favorevole per far brillare le proprie capacità, con una bella vincita o del denaro in arrivo. Tutto questo se incoraggiato anche dal suo amuleto, il gobbo portafortuna.