Preparare piatti gustosi e ricchi di vitamine o sapori antichi sono combinazioni non semplici da trovare e spesso ricorrere alle ricette della nonna può essere una soluzione. Nei borghi marini l’uso del pesce anche per creare torte salate è un’abitudine antica. L’utilizzo del merluzzo essiccato ci permetterà di fare faville a tavola perché è davvero gustosissima questa torta salata al baccalà da servire in tavola, perfetta per la notte di Natale.

Una preparazione lunga ma con ottimi risultati

Procurarsi per tempo il merluzzo essiccato o baccalà che ha bisogno di circa tre o quattro giorni di ammollo per perdere il sale in eccesso. È necessario infatti cambiare l’acqua due volte al giorno per dissalarlo. Per velocizzare le operazioni in cucina comprare il baccalà spugnato presente nei supermercati e farlo bollire per circa dieci minuti. Dopo il raffreddamento bisogna procedere con attenzione alla pulizia del pesce in quanto le spine presenti dovranno essere eliminate con cura.

Gli ingredienti necessari per l’impasto

500 gr di farina di grano duro con acqua e lievito e olio

200 gr di acqua

30 gr di olio

10 gr di sale

5 gr di lievito o mezza bustina di lievito secco

Ingredienti necessari per il contenuto

500 gr di baccalà spugnato

3 cipolle lunghe

5 o 6 olive nere o bianche

2 patate di media grossezza

un mazzo di prezzemolo

una manciata di capperi

pomodori a pezzi

peperoncino a piacere

olio

Setacciare la farina di grano duro e porla in una terrina o sull’asse. Fare sciogliere il lievito in acqua tiepida, unire il tutto alla farina amalgamando con attenzione. Aggiungere l’olio e il sale impastando tutto fino a completo assorbimento. Fare riposare per almeno un quarto d’ora ricoprendo con un panno. Successivamente per rendere più liscio e compatto l’impasto riprendere ad impastare fino a che non si ottenga il risultato. Mettere a riposo per qualche ora fino ad avvenuta lievitazione. In seguito suddividere in due panetti di circa 250 grammi. Stirare con il mattarello uno dei panetti e arrivare allo spessore di 1,5 millimetri creando una forma tonda come per una tradizionale pizza.

Per il condimento prendere il baccalà cotto e ben pulito aggiungere le patate a pezzi, le olive nere, i pomodori, capperi e il prezzemolo tagliato finemente. Girare più volte per integrare bene i vari elementi, aggiungere olio e il sale solo se necessario. Riempire la sfoglia già realizzata con l’impasto appena preparato. Chiudere poggiando la seconda sfoglia sul preparato e unire le due sfoglie pigiando bene tra le dita i bordi delle due parti. Fare una breve incisione al centro con il coltello e infornare a 180 gradi. Servire calda.