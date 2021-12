Fra le azioni ad ampia capitalizzazione di Piazza Affari oggi andiamo a scegliere quelli i cui prezzi presentano ampi e interessanti margini di sottovalutazione rispetto ai fair value stimato dal nostro Ufficio Studi, dopo un’attenta valutazione delle voci di bilancio.

Come spiegato più volte su queste pagine, non solo un buon bilancio deve farci scegliere un titolo azionario da comprare ma anche una tendenza rialzista di breve, medio e lungo termine.

Alla luce di quanto appena scritto, quali azioni sottovalutate a Piazza Affari mettere in portafoglio e mantenerle per il lungo termine o fino alla loro inversione ribassista?

Ecco i titoli ad ampia capitalizzazione che a parer nostro presentano ampi margini di sottovalutazione:

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,33 e fair value a 7,30 euro.

Azimut, ultimo prezzo a 24,11 e fair value a 40 euro.

Banca Generali, ultimo prezzo a 38,78 e fair value a 42,50 euro.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,73 e fair value a 2,60 euro.

Buzzi Unicem, ultimo prezzo a 18,87 e fair value a 40 euro.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 18,50 e fair value a 26 euro.

HERA, ultimo prezzo a 3,56 e fair value a 5,40 euro.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,22 e fair value a 2,70 euro.

IREN, ultimo prezzo a 2,36 e fair value a 2,70 euro.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,49 e fair value a 28 euro.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,44 e fair value a 0,92/1,25 euro.

Tenaris, ultimo prezzo a 8,92 e fair value a 13,05 euro.

Nei giorni scorso, abbiamo già scritto di Banca IFIS, BPER Banca e Stellantis (MIL:STLA) e ancora prima di Telecom Italia, ma fra le altre appena indicate quali azioni sottovalutate a Piazza Affari mettere in portafoglio e mantenerle per il lungo termine?

Ecco le azioni da comprare subito in ottica di lungo termine secondo i nostri Trading Systems

Cosa intendiamo per lungo termine? I prossimi 12/18 mesi almeno.

Anima Holding, fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,076, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 5,35/5,85.

Banca Generali, fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 35,23, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 45,50/50.

Generali Assicurazioni, fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 17,47, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 22,50/25.

Cosa fare con le altre azioni?

Attendere che i grafici diano segnali di acquisto di breve termine e confermino ulteriormente la tendenza rialzista di lungo termine.