A ormai pochi giorni dalla fine dell’anno ci sarà sicuramente qualcuno che sta facendo i conti con quanto accaduto nel 2021. Già, perché quelli trascorsi sono stati mesi complessi per qualcuno, talvolta caratterizzati da grande stress in famiglia e sul lavoro. Tuttavia le buone notizie potrebbero arrivare già dalla notte di San Silvestro. Infatti ecco come soldi e fortuna arriveranno a Capodanno per questi segni secondo l’oroscopo 2021.

Il 2022 sarà l’anno dell’amore per questo segno ma denaro e fortuna baceranno questi 3

Se però volessimo avere una panoramica più lungimirante e scoprire cosa prevedono le Stelle per l’anno venturo ci sono in pentola scottanti novità.

Queste interesseranno in particolar modo i nati tra il 23 settembre ed il 22 ottobre, ossia il segno della Bilancia. Sebbene ci siano i favori di Mercurio a gennaio per la Bilancia, la vera rivoluzione amorosa potrebbe arrivare tra primavera ed estate. Nonostante Venere poco ammiccante, sarà Marte ad accendere la passione e da maggio a settembre conferirà bollenti energie.

Questa scarica di passione aiuterà la Bilancia a vedere il Mondo più positivamente lasciando che grandi opportunità entrino nella loro vita.

La pazienza è la virtù dei forti

Tuttavia, il 2022 sarà l’anno dell’amore per questo segno ma denaro e fortuna baceranno questi 3, a partire dall’Ariete. Inizio anno un po’ in sordina ancora a causa di Venere poco favorevole. Tuttavia la parte centrale dell’anno sarà quella che regalerà una grande fortuna grazie agli influssi positivi di Giove. Da maggio in poi potrebbe essere un susseguirsi di successo per lavoro e questioni di cuore. Un’energia esplosiva aiuterà l’Ariete a raggiungere grandi traguardi lavorativi.

Partenza in quarta

Chi invece comincerà l’anno nuovo facendo faville saranno i nati sotto il segno del Cancro. I primi mesi del 2022 saranno caratterizzati dagli influssi di Giove che, come nel caso dell’Ariete, donerà grande fortuna. Si prospettano, infatti, ottime opportunità di crescita ed un’inaspettata forza ritrovata ad inizio anno, nonostante Venere non troppo amichevole. Ad attendere il Toro ci sarà un anno davvero generoso sia da un punto di vista finanziario che di rapporti, amorosi e non.

La ruota gira

Finalmente dopo un anno di grandi fatiche e stress è arrivato il momento di prendere una meritata rivincita. Dopo un 2021 un po’ traballante a godere degli influssi fortunati dei pianeti sarà il segno dei Pesci. Mercurio sarà il Pianeta che porterà fortuna in amore tra febbraio e giugno ma chi potrebbe portare soldi in tasca sarà la Luna. Questa, in compagnia del solito Giove arridente, guiderà il segno dei Pesci verso nuove ed inaspettate soddisfazioni sul lavoro.

Approfondimento

