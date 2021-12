Poche faccende di casa sono più ingrate della rimozione della polvere. Sembra che la polvere si riformi immediatamente pochi minuti dopo averla rimossa. Anche se ci siamo dati da fare per pulire alla perfezione mobili, mensole e altre superfici, la malefica nemica sembra sempre vincere la battaglia. È per questo che in commercio esistono diversi prodotti studiati apposta per impedire alla polvere di depositarsi sulle superfici di casa. Questi ‘mangiapolvere’ ci aiutano a tenere la casa più pulita dopo aver spolverato. Ma pochi sanno che in realtà si può creare un repellente per la polvere anche con dei comunissimi ingredienti che sono a portata di mano in tutte le case. Vediamo come creare un repellente per la polvere fai-da-te e come utilizzarlo.

Con questi comunissimi ingredienti creiamo un repellente che terrà la polvere lontana dai mobili per giorni

Per creare un repellente per la polvere fatto in casa bastano davvero pochissimi ingredienti. Ecco quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un cucchiaino di olio di oliva

Una tazzina di aceto bianco

Mezzo bicchiere di acqua

Qualche goccia di sapone per i piatti

Una volta procuratici questi ingredienti procediamo in questo modo. In un contenitore con spruzzino mettiamo un cucchiaino di olio di oliva e una tazzina di aceto bianco. Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua, meglio se tiepida. Ora mettiamo il tappo e agitiamo con forza il contenitore per far emulsionare bene gli ingredienti. Infine, aggiungiamo qualche goccia di sapone per i piatti, e agitiamo nuovamente il contenitore con meno energia per non creare troppa schiuma. Il nostro prodotto è pronto. Con questi comunissimi ingredienti creiamo un repellente che terrà la polvere lontana dai mobili per giorni. Ma vediamo come utilizzare il composto che abbiamo preparato.

Utilizziamolo su tavoli, scrivanie, librerie, mobili a giorno e mensole

È semplicissimo utilizzare il repellente per la polvere che abbiamo appena creato. Basta spruzzarlo sulla superficie che vogliamo pulire e strofinarlo con un panno. Il sapone e l’aceto in esso contenuti aiuteranno nella pulizia, mentre l’olio creerà una sottilissima patina che impedirà alla polvere di depositarsi. Questo composto è particolarmente efficace sulle superfici in legno. Adattissimo quindi a tavoli, scrivanie, librerie, mobili a giorno, mensole e cucine in legno. Se lo utilizzeremo regolarmente noteremo che sui nostri mobili si deposita molta meno polvere rispetto a quando li pulivamo con un semplice straccio.

A proposito di polvere e pulizie, molti si saranno chiesti se sia meglio spolverare con un panno asciutto o uno umido. Finalmente abbiamo la risposta. Ecco un approfondimento.