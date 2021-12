Moltissime persone tengono in particolar modo alla propria salute e cercano di fare il possibile per renderla stabile e sicura. Uno dei problemi che certamente molti si trovano ad affrontare, soprattutto con l’avanzare dell’età, è l’innalzamento dei livelli di colesterolo “cattivo” presenti nel sangue. Sono diverse le persone che cercano in tutti i modi, attraverso cibo, alimentazione o medicine prescritte dal medico, di combattere questo problema giorno dopo giorno. E forse, mettendo in pratica alcune accortezze, la situazione potrebbe migliorare, appoggiandosi soprattutto su alimentazione e attività fisica.

Pochissimi lo sanno ma 2 ore e mezza di questo sport a settimana potrebbero ridurre il colesterolo cattivo

Come spiega nel dettaglio l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, l’attività fisica ha un ruolo fondamentale nella riduzione dei livelli di colesterolo cattivo nel sangue. L’aspetto sicuramente interessante di questo argomento è che possiamo scegliere tra diversi sport per assicurarci un’ottima riuscita. Per esempio, già in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato che la camminata può essere una grandissima alleata della nostra salute in questo caso. E, soprattutto, avevamo spiegato quanti minuti dovremmo camminare ogni settimana in totale per cercare di ridurre i livelli di colesterolo cattivo presenti nel nostro sangue. Oggi continuiamo a capire altri modi in cui possiamo raggiungere questo nostro scopo, concentrandoci su un altro tipo di sport che certamente potrebbe rendere felici moltissime persone.

La danza, ecco lo sport che potrebbe aiutarci

Forse non tutti ci avrebbero pensato, ma uno degli sport che potrebbe darci una mano non indifferente è proprio la danza. Molti sono abituati a partecipare a corsi di questo tipo durante la giovane età. E tante persone tendono a mollare il colpo superata una certa soglia. In realtà, forse sarebbe ora di riprendere in mano questa passione o di provarla per la prima volta. Infatti, pochissimi lo sanno ma 2 ore e mezza di questo sport a settimana potrebbero ridurre il colesterolo cattivo. E non solo. Oltre all’attività fisica, potremmo integrare anche alcuni alimenti che certamente potrebbero rivelarsi efficaci nella battaglia contro il colesterolo cattivo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un cibo che potrebbe decisamente fare al caso nostro.

Ovviamente, però, non prendiamo tutto ciò che leggiamo per oro colato. È vero che gli effetti di questi consigli potrebbero essere più che positivi. Ma è altrettanto vero che ognuno di noi è diverso e ha problemi e situazioni differenti da affrontare. Proprio per questo motivo, quindi, prima di prendere qualsiasi decisione o di cambiare la nostra routine, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Quest’ultimo, infatti, saprà consigliarci in modo più concreto e sicuro, mettendo al riparo la nostra salute.

