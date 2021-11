Ogni segno zodiacale ha le sue particolarità, i suoi pregi e i suoi difetti. Ed è bene ricordare che è impossibile giudicare una persona sulla base della sua mappa astrologica. Ma chi crede anche in minima parte al destino tracciato per noi dalle stelle saprà quanto sia importante conoscere il nostro ascendente. Secondo gli astrologi, è l’ascendente l’elemento che caratterizza di più la persona. Proprio dall’ascendente dipende il temperamento, il comportamento e le sfaccettature della coscienza. E, stando alle parole degli esperti, quando questo segno zodiacale incontra questo ascendente il risultato è la combinazione più affascinante dell’astrologia. L’ascendente è ciò che ci renderebbe davvero unici. Così, la combinazione tra un ascendente e un segno con caratteristiche apparentemente divergenti, può generare una personalità davvero interessante, come in questo caso.

Sveliamo subito la prima componente della combinazione più affascinante dello zodiaco, stando a quanto dicono gli astrologi. Parliamo del segno dell’Ariete. Questo segno di fuoco risente prevalentemente dell’influenza di Marte. Le sue caratteristiche principali sono il desiderio di indipendenza, la dinamicità, l’audacia. Si direbbe che l’Ariete è un segno estremamente passionale, forse il più passionale di tutti. Quando ha la fortuna di incontrare il vero amore, diventa un amante devoto e leale. Nel lavoro, lotta con energia per raggiungere gli obiettivi. Insomma, ha i piedi ben piantati per terra e tutta l’intenzione di correre.

Questo carattere molto forte, a volte persino irruento, può essere mitigato dal suo ascendente. In particolare, c’è un ascendente quasi antitetico all’Ariete per caratteristiche, ma che proprio per questo crea insieme a lui un mix dal fascino ineguagliabile. Stiamo parlando del Toro. Un Ariete ascendente Toro è unico, perché la sua energia è mitigata e canalizzata attraverso la calma del Toro.

Un mix con tanto charme e tutte le carte in regola per sfondare

Gli Ariete ascendente Toro hanno una grande fortuna: possono prendere le migliori caratteristiche, quasi opposte, dell’uno e dell’altro segno. L’impeto travolgente dell’Ariete trova il suo equilibrio con la serenità del Toro (tipico segno di terra).

Gli Ariete ascendente Toro hanno tanta autostima, che non sfocia mai nell’arroganza. Nel lavoro sono pratici, ben concentrati sugli obiettivi. In amore sanno essere estremamente passionali, ma anche molto emotivi ed empatici. Insomma, gli Ariete ascendente Toro sono molto tenaci e pragmatici, ma senza rinunciare alla tenerezza. Questo li rende personalità poliedriche e rare, se sanno sfruttare bene la concessione delle stelle.

