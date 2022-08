Il riciclo creativo è quella pratica che permette di dare una seconda vita e un nuovo utilizzo ad un oggetto destinato alla discarica. Una tecnica molto utilizzata negli ultimi anni, che ci permette di produrre meno rifiuti e risparmiare dei soldi. Infatti, con un po’ di fantasia e manualità possiamo trasformare degli oggetti vecchi, in manufatti indispensabili.

Inoltre, questa pratica potrebbe diventare un vero e proprio hobby o anche un nuovo lavoro.

Ad esempio, pensiamo ad un semplice barattolo di vetro. Potrebbe trasformarsi in un portapenne utile per la camera dei bambini, un contenitore per conservare i cibi nel frigorifero, oppure un salvadanaio.

Anche un collant smagliato, in poche e semplici mosse, potrebbe diventare indispensabile per la casa.

I centrini della nonna

Gli oggetti da riciclare sono davvero tanti. Se abbiamo una cantina o un garage, possiamo dare un’occhiata e scovare degli scarti davvero interessanti.

Ma anche nei cassetti di casa, ci sarebbero delle belle sorprese.

Pensiamo ai vecchi centrini delle nonne e delle zie. Sono dei piccoli o grandi manufatti tessili che arredano perfettamente casa e donano quel tocco di eleganza classica. Ma se ne abbiamo tanti, allora non buttiamoli via e ricicliamoli in questo modo.

Idee utili per riciclare i vecchi centrini della nonna oltre alle solite borse

Spesso quando abbiamo molti centrini, li cuciamo tra loro per dare vita ad una borsa molto particolare.

Ma questi oggetti di altri tempi potrebbero diventare anche degli utili porta bijoux.

Prendiamo una vecchia cornice e con dei piccoli chiodini attacchiamo il centrino. Deve rimanere ben teso. Tagliamo l’eccesso e appendiamo i nostri orecchini e le collane.

Ma i centrini potrebbero essere molto utili per abbellire e valorizzate le tende e i cuscini di casa. Per realizzare questa operazione non ci serve la macchina da cucire, ma solo del semplice ago e filo.

Basterà cucire i vecchi centrini sulla stoffa per dare a tende e cuscini, un tocco di eleganza e raffinatezza.

Torte e barattoli di vetro

Non solo tende, cuscini e porta gioielli. Ci sono altre 2 idee utili per riciclare i vecchi centrini della nonna.

Non tutti sanno che potremmo creare delle decorazioni molto suggestive per le torte. Adagiamo il centrino sul nostro dolce e cominciamo a spolverare con dello zucchero a velo o del cacao. Una volta rimosso, avremo una decorazione molto elegante e particolare.

Infine, i centrini sono perfetti per abbellire i barattoli di vetro. Dobbiamo solamente cospargere di colla tutta la superfice. Facciamo aderire il centrino e lasciamo asciugare.

Una volta pronto, possiamo terminare la decorazione con dei pizzi e merletti, oppure dei fiocchi realizzati con la juta. I barattoli sono pronti per diventare dei magnifici portacandele.

Lettura consigliata

Molti le buttano senza sapere che le vaschette in plastica di frutta e verdura valgono oro grazie a questo riciclo geniale