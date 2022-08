La nostra casa racconta chi siamo, è lo specchio di noi stessi e della nostra personalità. Riflette il nostro modo di essere, per questo si scelgono sempre mobili che ci rappresentano. A partire da qualsiasi elemento d’arredo, che sia un mobile o una sedia, in cucina, nel soggiorno oppure nella camera da letto. La maggior parte delle persone trascorrono il loro tempo tra le mura domestiche. Infatti, è molto bello valorizzare ogni parte della casa, scegliendo l’arredamento che si preferisce.

Molti amano lo stile moderno e contemporaneo, magari completo e anche economico. Se è vero che ogni stanza della casa ha degli elementi irrinunciabili, è anche vero che devono essere anche belli esteticamente. Ecco perché preciseremo dei consigli volti a fornire una risposta completa, che sia per la casa al mare o in montagna con pochi soldi. Gli oggetti di design che seguono sono economici e allo stesso tempo famosi. Si possono trovare anche online a prezzi accessibili.

Cosa non può mancare in una casa moderna?

Chi ama stare a passo con i tempi dovrà considerare spunti e idee per scegliere l’arredamento di casa moderno, che possano comprendere mobili contemporanei, non solo comodi e confortevoli. In una casa moderna non possono proprio mancare mobili di design, ideati da professionisti e architetti noti in questo settore. Difatti, nel corso del tempo, gli oggetti di design, a partire dalle poltrone fino alle lampade, hanno fatto la storia dell’arredamento.

L’ambiente casalingo comprende l’illuminazione, mobili, letti, divani, librerie e scaffali. Non solo, vi sono gli appendiabiti, i comodini, le poltrone, le sedie e i tavoli. Per di più, sgabelli, panchine, specchi, tappeti e pouf possono fare una bella figura di contorno. Gli spunti non mancano mai, ma quali sono gli oggetti di design migliori ed economici? Per arredare una casa moderna occorre sicuramente considerare anche i colori, ma c’è di più.

Idee per scegliere l’arredamento moderno con questi oggetti di design

L’abitazione è sempre composta da diverse stanze, come il soggiorno, la cucina, la camera da letto e il bagno. Focalizzandoci solo sulle prime tre parti della casa, ecco delle idee favolose. Spesso il soggiorno viene arredato con poltrone e tappeti, proprio per avere un arredamento economico e completo al tempo stesso. Questi componenti sono piccoli e di poco prezzo e fanno una bella figura per completare il soggiorno moderno. In questo caso citiamo la Poltrona Barcelona oppure il tappeto Melange. Una bella idea è anche aggiungere una libreria. Con la giusta creatività si possono personalizzare gli spazi anche con tavoli di design. La libreria Krossing di Kriptonite costa poco ed è una libreria di design amata da tutti, nonché molto famosa.

Per quanto riguarda il tavolo di design, l’idea è di decidere fra quelli ideati da Thonet. Anche le sedie di design di Thonet si accoppiano bene con gli elementi appena descritti. In cucina è necessario lasciarsi ispirare da lampadari e orologi che possono fare la differenza. Dish di Atipico è un orologio di design da parete splendido e accessibile. Una lampada a sospensione in metallo moderna di design abbinata potrebbe essere la Pullight, sempre della marca Atipico. Finiamo con la camera da letto. Oltre all’aggiunta dei soliti specchi e mobili come comodini e armadio, esistono degli oggetti originali davvero sorprendenti, come la sedia a dondolo. Un esempio è GEE del marchio Radis.

