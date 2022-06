L’estate è tempo di vacanza, è vero, ma potremmo approfittare di ritmi meno logoranti in ufficio anche per ripensare un po’ la casa. Potremmo dover dare una semplice mano di fresco, ma anche desiderare di cambiare colore alle pareti in varie stanze. O forse non siamo convinte della disposizione dei mobili in salotto o, più in generale, dello stile che caratterizza la nostra amata dimora.

Questa deve essere non solo il più confortevole possibile perché è il nostro porto sicuro, ma anche in qualche modo rispecchiare il nostro carattere. Ecco perché abbiamo reso note alcune nuove tendenze negli stili d’arredamento, che possono aiutarci a rendere la casa più personale è bella. Inoltre, per arredare una casa moderna con stile senza spendere troppo potremmo puntare su alcune dritte consigliate dagli esperti del settore. Come ben sappiamo, si è da poco concluso il Salone del Mobile, una delle più importanti esposizioni di design riconosciute in ambito internazionale. È proprio da qui arrivano le direttive migliori per dare vita a spazi domestici moderni, funzionali e di grande personalità. Non si tratta naturalmente di acquistare pezzi da collezione molto costosi, ma di ispirazioni che possiamo ritrovare anche a prezzi decisamente più contenuti.

Per arredare una casa moderna con stile senza spendere troppo scegliamo queste tendenze approvate dagli esperti del settore

Il primo suggerimento riguarda un arredo che ha fatto la storia del design italiano, oggi rivisitato e reso ancora più intrigante. Si tratta dell’iconica lampada ad arco, perfetta da posizionare in un angolo del salotto, ma anche in camera da letto. E a proposito di design, bisogna precisare che risultano particolarmente apprezzati tutti gli arredi che in qualche modo richiamano una connessione con musica o cinema. Nelle stampe o nelle forme, non importa: quello che è certo è che l’impronta data alla casa sarà estremamente chic.

Spostandoci sul versante più pratico e concreto della questione, un grande sì è stato riservato agli elementi d’arredo multifunzionali. Leggeri, flessibili e da combinare in mille mdi, sono l’ideale per costruire uno spazio che rispecchi pienamente le nostre esigenze di vita e di stile. Infine, come facilmente si potrà intuire, non può mancare l’attenzione verso la sostenibilità e la politica anti-spreco. Prodotti di riciclo creativo e cura nella scelta dei materiali sono le chiavi di volta per una casa innovativa e di carattere.

