Idee per decorare una torta di compleanno fatta in casa e renderla un capolavoro

La pasticceria richiede meticolosità nelle preparazioni, ma anche nelle decorazioni. Anche l’occhio vuole la sua parte, infatti, ed è fondamentale il lato estetico dei dolci. Tanto è vero che è diffusa l’abitudine di realizzare una torta scenica finta a più piani.

Nel momento in cui prepariamo una torta di compleanno o per un evento potremmo non avere strumenti e tecnica dei grandi pasticcieri. Ciò però non vorrà dire non poter fare comunque un figurone e presentare una torta che susciti meraviglia e acquolina.

Di qualunque tipo sia, potremo fare delle decorazioni semplici ma d’effetto, anche sulla cheesecake, come quella senza cottura da preparare con banane mature.

Tante semplici idee per decorare una torta di compleanno fatta in casa

Molto di tendenza negli ultimi tempi è il cake design che prevede l’utilizzo della pasta di zucchero. Con la stessa si ricoprono le torte, ma si preparano anche degli oggetti decorativi di diverse forme.

La si può preparare in casa, ma è molto più facile acquistarla in diversi colori. Possiamo modellarla a mo’ di plastilina e creare ad esempio dei fiori da mettere sulla nostra torta. Li applicheremo con la gelatina, apposita colla o acqua con zucchero.

In alternativa, se l’idea dei fiori ci piace, possiamo utilizzare dei fiori veri. Converrà acquistare quelli commestibili nei negozi di alimentari, così da evitare la presenza di pesticidi o che si tratti di specie velenose.

Per creare i fiori in altro modo possiamo affettare in scaglie sottili mandorle o nocciole. Le posizioneremo sulla torta in file concentriche che si restringono, così da fare tante roselline.

Che si tratti di crostata, ciambella, pan di Spagna, millefoglie o torta al cioccolato, la panna rimane sempre valida. Tramite sac à poche si possono creare spirali, curve e ciuffetti. Per decorare con la panna senza sac à poche basterà inserirla in un sacchetto da congelatore di cui taglieremo un angolo inferiore.

Gran successo stanno riscuotendo le torte a forma di numero composte da vari strati intervallati da ciuffetti di panna e frutta. Per farle basterà tracciare la sagoma dei numeri su un foglio di carta forno e seguirla per ritagliare la sfoglia.

Senza panna

Se la torta dell’evento è una crostata, sfruttiamo la pasta frolla. Ritagliamo numeri, scritte o cuoricini da questa e disponiamoli come copertura prima di infornarla.

Facilissimo, ma dal risultato sicuro e fattibile in pochi minuti, utilizzare uno stencil. Possiamo crearli anche da noi disegnando su un cartoncino qualche sagoma e ritagliandola. Poggiamola sulla torta e spolveriamo di glitter alimentari, di cacao o zucchero a velo.

Volendo possiamo anche riempire il disegno colorandolo con ricchi dettagli grazie ai gel colorati alimentari in penna.

Davvero originale potrebbe essere anche poggiare una retina della frutta sulla torta e riempirne gli interni con i colori gel. Basterà poi rimuovere la retina.

Tra le idee per decorare una torta di compleanno fatta in casa non può mancare il cioccolato fuso. Possiamo ricoprirvi interamente la torta e poi tracciare con la forchetta una spirale ruotando il dolce. O creare tanti zig zag.

Per decorare i bordi facciamo colare invece la cioccolata lungo gli stessi ruotando la torta. Altresì, potremmo spalmare la cioccolata su una pellicola e creare tante forme o bastoncini. Li lasceremo solidificare in frigo e poi li adageremo lungo i bordi della torta.