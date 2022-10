Le banane hanno un sapore dolce e cremoso, in più sono sempre disponibili sul mercato, ciò le rende diffuse in tutte le case.

Inoltre farebbero anche bene grazie ad alcune proprietà, sarebbero infatti una fonte ricca di potassio, vitamine e fibre. Grazie a quest’ultime, sarebbero anche astringenti e rientrerebbero tra la frutta da mangiare quando si ha la diarrea.

Avrebbero controindicazioni in caso di allergia al lattice. Allo stesso tempo, quando si ha acido urico non rientrerebbero tra la frutta da mangiare per eliminarlo a causa della densa presenza di fruttosio.

Una banana di medie dimensioni apporterebbe circa 65 calorie.

Modo di conservare le banane per non farle annerire

Come per altri prodotti, il modo di conservarle è fondamentale e influisce anche sull’aspetto. Il basilico ad esempio si conserva in frigorifero o in congelatore dopo aver immerso le foglie in acqua bollente e fredda per conservarne il colore. Al contrario le banane non vanno in frigo, se non nel caso in cui siano già molto mature e se ne voglia ritardare il marciume.

Per non farle maturare e di conseguenza diventare nere, si devono conservare lontano da umidità e luce diretta del sole. Bisogna lasciarle a temperatura ambiente e non chiuse in sacchetti, sarà un modo per bloccare la maturazione della frutta.

Dovranno poi stare lontane da mele mature o altra frutta, che invece l’accelererebbero.

Qualora dovessero essere mature e annerite, sarà preferibile consumarle al più presto per non farle deteriorare. La parte nera della banana infatti si può mangiare. Sarà da buttare superata questa soglia e se presenterà muffe, alterazioni di colore e odore.

Per utilizzare banane mature e troppo nere la ricetta di 3 dessert senza cottura

Prima che le banane si guastino potremmo preparare degli squisiti dolci. Infatti, quando la maturazione è al massimo saranno davvero dolcissime e zuccherine.

Ad esempio si potrà preparare una facilissima torta senza uova e farina. Vi sono però anche altri dessert da poter fare senza usare il forno e privi di cottura.

Il primo suggerimento è un cremoso semifreddo. Ci serviranno solo 2 banane e 250 g di panna per dolci. Sbucciamo le banane e frulliamole. In una ciotola montiamo la panna.

Incorporiamo a quest’ultima le banane servendoci di una spatola, dal basso verso l’alto. Distribuiamo il composto in ciotole monoporzioni e congeliamole per metà giornata.

Ricette veloci con cioccolato e biscotti

Irresistibili sono alcuni dolcetti da preparare con le banane. Ci serviranno pochi ingredienti: 3 banane, 300 g di biscotti al cacao e 250 g di cioccolato fondente. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria. Intanto sminuzziamo i biscotti.

Schiacciamo la polpa di ogni banana con una forchetta all’interno di una ciotola. Uniamovi i biscotti e amalgamiamo. Con le mani prendiamo il composto e formiamo delle piccole palline che bagneremo nel cioccolato fuso. Disponiamo su una teglia ricoperta da carta forno e poniamo in frigorifero per un paio d’ore.

Per utilizzare banane mature e troppo nere si può anche preparare una cheesecake. Schiacciamo 4 banane e mescoliamole con un 500 g di formaggio spalmabile.

Sciogliamo a bagnomaria 100 g burro e 100 di cioccolato fondente. Tritiamo 200 g di biscotti e mescoliamoli col burro. Creiamo con questo una base in una teglia. Riempiamo con il composto di formaggio e banane, ricopriamo con il cioccolato fuso. Facciamo raffreddare in frigorifero un paio d’ore.

