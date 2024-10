Ecco i 3 comuni in cui una casa costa meno in Italia - Foto da pexels.com

Se stai cercando di acquistare una casa in Italia spendendo il meno possibile, ci sono alcuni comuni dove i prezzi sono particolarmente bassi. In particolare, Mosso, Pontecorvo e Sagliano Micca offrono opportunità immobiliari molto convenienti rispetto alla media nazionale. Questi comuni, situati in diverse aree del paese, rappresentano delle ottime occasioni per chi vuole investire in un’abitazione a costi ridotti senza rinunciare alla qualità della vita. Vediamo di seguito quanto costano le case in questi luoghi e perché potrebbero essere una scelta interessante.

Ecco i 3 comuni in cui una casa costa meno in Italia: Mosso (Biella)

Mosso, situato in provincia di Biella, è il comune italiano dove le case costano meno. Qui il prezzo medio al metro quadrato è di 365,86 euro. Questo lo rende una delle località più accessibili per chi cerca una prima casa o vuole investire nel mercato immobiliare. Mosso è un piccolo centro immerso nella natura, particolarmente adatto a chi cerca tranquillità e un costo della vita ridotto. Nonostante le dimensioni ridotte, offre i servizi essenziali e un’ottima qualità della vita.

Pontecorvo (Frosinone)

Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è un altro comune dove i prezzi immobiliari sono decisamente competitivi. Il costo medio al metro quadrato è di 447,45 euro. Situato nel Lazio, vicino a Roma e Napoli, Pontecorvo combina l’accessibilità economica con una posizione strategica, offrendo un facile collegamento con grandi città, pur mantenendo un ambiente tranquillo. È una meta interessante per chi desidera vivere lontano dal caos cittadino, ma non vuole rinunciare alla possibilità di spostarsi agevolmente verso i principali centri urbani.

Sagliano Micca (Biella)

Sagliano Micca, anche questo in provincia di Biella, segue a ruota Mosso in termini di prezzi bassi. Con un costo medio di 372,18 euro al metro quadrato, è un altro comune ideale per chi desidera risparmiare sull’acquisto di una casa. La vicinanza a Biella, e la bellezza naturale delle montagne circostanti, lo rendono un luogo perfetto per chi ama la vita all’aperto, pur mantenendo un budget contenuto per l’acquisto di una proprietà.

Ecco i 3 comuni in cui una casa costa meno in Italia.

Investire in Mosso, Pontecorvo o Sagliano Micca può essere una decisione vincente non solo per i bassi costi immobiliari, ma anche per la qualità della vita offerta da questi luoghi. Sono perfetti per chi cerca tranquillità, sicurezza e natura, senza allontanarsi troppo dalle città più grandi. Inoltre, l’accessibilità dei prezzi li rende particolarmente interessanti per chi vuole acquistare una seconda casa o fare un investimento a lungo termine.

In conclusione, Mosso, Pontecorvo e Sagliano Micca rappresentano le opzioni più economiche per acquistare una casa in Italia. Con prezzi al metro quadrato inferiori alla media nazionale, offrono la possibilità di diventare proprietari di un immobile senza spendere una fortuna, rendendo queste località un’opportunità unica nel mercato immobiliare.

Lettura consigliata

Quali sono le città più care in cui acquistare un immobile in Italia nel 2024?