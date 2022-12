I vini ipocalorici più conosciuti: sono 3 e renderanno le nostre cene piacevoli e leggere

Smettere di bere vino durante le feste è difficile ma possiamo scegliere prodotti che ci aiutino a tenere sotto controllo le calorie allietando le nostre serate. Alcuni hanno un gusto notevole. Vediamo quali

La scelta del vino è solitamente molto personale. Il vino rosso ha maggiori proprietà vitaminiche e minerali, quello bianco avrebbe meno calorie. Quando il nutrizionista studia una dieta per noi, il problema del vino potrebbe creare dubbi. Il vino fa bene? È calorico? Quanto dovremmo berne?

Un grammo di vino avrebbe circa 7 calorie, non poche. Prese da sole non farebbero la differenza ma sommate insieme alle altre sì. Se il nostro obiettivo è dimagrire, dovremmo fare a meno degli alcolici e anche del vino.

Se stiamo cercando un certo equilibrio, la cosa migliore sarebbe quella di bere con moderazione, quindi non esagerare. Soprattutto se decidiamo di seguire la regola di un bicchiere per pasto, la qualità dovrebbe essere alta. Dobbiamo poterci godere questa quantità limitata. E alcuni vini ipocalorici ci permettono di centrare l’obiettivo. 3 in particolar modo.

Una gara tra la Germania e l’Italia

Vini ipocalorici più conosciuti: sono 3 quelli che si distinguono per proprietà e qualità. Il primo è il Gewurztraminer. Vino dell’Alto Adige si ottiene da un acino medio di un grappolo piccolo e compatto. La polpa rosata dà vita a un sapore aromatico che è caratteristico, il vitigno cresce in terreni calcarei e argillosi. Il sapore delicato è accompagnato da un numero di calorie inferiore rispetto a quelle dei vini della stessa categoria. 100 grammi di questo vino bianco apporterebbero 81 calorie, dovute in gran parte all’alcol e in minima parte ai carboidrati. È ottimo per risotti e portate di pesce ma anche come aperitivo.

Un altro vino che ci permette di fare uno strappo alla regola è il Riesling. 100 grammi ci darebbero 80 calorie, l’apporto di carboidrati sarebbe maggiore rispetto al Gewurztraminer. Vino bianco profumato, avrebbe ottime potenzialità con l’invecchiamento, possiamo trovarlo in diverse parti del Mondo. Originario della Germania, è diffuso sia in Italia che in Canada.

Il Riesling di origine italiana sta facendo concorrenza a quello proveniente dalla Renania che, però, è considerato di maggiore qualità. Sia in alto Adige che nell’Oltrepò Pavese, comunque, la resa è ottima e gli abbinamenti migliori sarebbero con crostacei, molluschi e formaggi. Da non sottovalutare la versione spumante.

I vini ipocalorici più conosciuti: sono 3 e 1 avrebbe proprietà davvero particolari

Un altro vino famoso che ci da un limitato apporto calorico è il Sauvignon Blanc, 81 calorie per 100 grammi di prodotto. Andare alla scoperta di questo vino è considerata una esperienza da non perdere. Soprattutto per quanto riguarda quello giovane. La Loira è il luogo in cui questo vino mantiene il sapore originale. Nei climi caldi perde l’acidità e si trasforma.

Ha una varietà di aromi maggiore rispetto ad altri bianchi. E anche una maggiore acidità. Il grado alcolico è medio e la corposità varia a seconda dell’uva e del vigneto. Ma anche le strutture più delicate possono avere una corposità accentuata e questa è una caratteristica che rende unico questo vino.

Utilizziamolo per accompagnare le pietanze a base di pesce ma anche in altri modi originali. Il Sauvignon Blanc è un vino utile nell’aromaterapia. Questo per via delle proprietà calmanti che lo impreziosiscono ancora di più.