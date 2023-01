I vini che non troverai mai sugli scaffali del supermercato e che forse non comprerai mai. Che vino beve Papa Francesco?

C’è un vero e proprio mercato del vino e in alcune parti del Mondo alcune bottiglie d’annata vanno all’asta per prezzi a volte esorbitanti. La bottiglia da sei litri del Mathusalem di Domaine de la Romanée-Conti del 2000, è stata battuta all’asta di Sotheby’s Wine per la cifra di 357.000€. Una bottiglia di vino al supermercato costa fra i 2 e i 13€. A volte con offerte si trovano anche bottiglie che costano meno di 2€. La qualità? A dire di molti è eccellente. Ora scoprirai invece i vini che non troverai mai sugli scaffali del supermercato.

L’Italia è il Paese del vino. Ogni giorno sulle nostre tavole non può mancare un buon bicchiere di vino. Dal rosso al bianco e al rosè, la scelta è variegata. Ad ogni pietanza poi si associa il colore, il gusto, l’odore di un vino diverso.

Di media ogni giorno si beve un bicchiere di vino per un consumo annuo di circa 34 litri. L’Italia è il secondo paese in Europa e il terzo su scala mondiale dove si beve più vino. Le regioni dove se ne beve di più sono l’Umbria con una percentuale del 62% degli abitanti. Segue poi le Marche e il Veneto (60% circa). In coda la Sardegna e la Sicilia con il 45% circa.

Chi beve di più in Italia?

Il 66% dei bevitori sono uomini, il 9% donne.

Il 70,9% dei giovani (fino a 25 anni) consuma vino raramente. Solo il 10,4% beve uno o due bicchieri al giorno.

In Europa è la Francia il paese dove si consuma più vino. Il primato al Mondo è degli Usa.

Un bevitore eccellente

Ci risulta che Papa Francesco in una particolare occasione abbia bevuto e apprezzato il Montepulciano d’Abruzzo (la bottiglia gli era stata regalata dal presidente della Cantina Sociale Sincarpa).

I vini che non troverai mai sugli scaffali del supermercato e che forse non comprerai mai

Il motivo? Non sono alla portata del guadagno medio di 1.464€ di uno stipendiato.

A Vicenza, una bottiglia di Amarone della Vapolicella è stata decorata con cinquecento diamanti e 12 rubini. Il valore? Circa duemilioni di euro.

Ecco i 3 vini più cari al Mondo battuti a un’asta:

Mathusalem di Domaine de la Romanée-Conti del 2000: costo 357.000€; Cabernet di Screaming Eagle, 1992: costo 228.228€; Château Margaux, 1787: costo 165,275€.

Prosit!

