Qual è l’ottimo vino pugliese da comprare al supermercato per fare un figurone? Costa meno di 6 euro, cercalo tra gli scaffali!

Quando ci troviamo nel reparto dei vini non sappiamo mai cosa scegliere? Basta fare i finti intenditori, ecco quale bottiglia dovremmo scegliere senza tentennamenti!

Una bottiglia di vino è sempre un’ottima idea. Che sia il regalo che portiamo a casa di amici per una cena, o l’abbinamento perfetto al dolce di fine pasto, il vino non dovrebbe mai mancare.

Quando parliamo di vino, non parliamo di una semplice bevanda. Dietro a questo prodotto c’è una vera e propria cultura, un insieme di tradizioni centenarie, che raccontano le storie di paesi e famiglie.

È proprio per questo che ogni regione d’Italia vanta le proprie migliori produzioni, da cui sono nati i vini più celebri dell’intera Nazione.

Il viaggio culinario che faremo all’interno di questo articolo ha sede in una delle regioni in cui il vino è uno dei prodotti più trainanti. Stiamo parlando della Puglia, terra di vigneti, mare e sole, elementi che concorrono tutti alla produzione di vini da favola. Per nostra fortuna, però, bisogna ammettere che tanti dei migliori vini pugliesi sono presenti anche nei supermercati.

Non ci sarà bisogno di andare in un’enoteca o di spendere grosse somme di denaro per ottenere un ottimo vino.

Qual è l’ottimo vino pugliese da comprare e da abbinare a carne, pesce o dolci? Ecco il nome da tenere a mente!

Fare la spesa e risparmiare, spesso, sembrano due estremi lontanissimi. Soprattutto negli ultimi tempi, andare al supermercato vuol dire lasciare cifre molto consistenti, anche senza acquistare grosse quantità di cibo.

Bisogna farsi furbi, e usare delle vere e proprie strategie per riuscire a spendere il meno possibile, ma c’è un fattore importante da considerare. Parliamo del rapporto qualità-prezzo.

Spesso, infatti, dietro ad un costo basso si può nascondere un prodotto scadente, o semplicemente poco reclamizzato. Per liberarci da ogni dubbio, almeno per quanto riguarda i vini, ecco su quali scelte dovremmo rivolgerci.

L’imbattibile vino per i piatti di carne

Chi di noi ama le polpette al sugo dovrebbe assolutamente accompagnarle ad un buon calice di Negroamaro. Stiamo parlando di uno dei vini più buoni e famosi del territorio pugliese, prodotto nelle zone di Brindisi, Lecce e Taranto.

Il suo colore rosso scuro, tendente quasi al nero, accompagna un profumo intenso e fruttato, molto deciso, che si riconosce subito. Il sapore quasi amarognolo si sposa bene coi piatti di carne, a cui regala ancora maggiore intensità. Al supermercato possiamo trovarlo anche a prezzi inferiori ai 5 euro, e molto dipende dall’anno di produzione.

La sua migliore temperatura di degustazione è tra i 16 e i 18°, ed è importante conoscere il motivo principale per cui il vino non andrebbe mai messo in frigo.

Non dimentichiamo la bontà di un altro vino pugliese, tipicamente prodotto nella parte alta della Puglia, tra Foggia e il territorio del Gargano. Stiamo parlando del Nero di Troia, un prodotto tra i più famosi d’Italia.

Il suo sapore tannico è una vera carezza per il palato, grazie anche alle sue note speziate, dolci e fruttate.

Per il dolce ecco qual è la scelta migliore

Se qualcuno ci chiedesse qual è l’ottimo vino pugliese da comprare in commercio e da abbinare ai dolci, sicuramente potremmo consigliargli il Primitivo di Manduria Dolce Naturale. Questa volta il prezzo salirà leggermente, ma resteremo comunque entro i 20 euro a bottiglia.