Consuma di più la friggitrice ad aria o il forno elettrico? La risposta ti sorprenderà

I consumi del forno elettrico fanno impennare le bollette. Ma la friggitrice ad aria è un’alternativa più conveniente? Un esperimento svela la risposta.

Con i prezzi dei beni alimentari e dell’energia in aumento, le famiglie italiane sono alla ricerca di trucchi per risparmiare in cucina. Ciò significa anche imparare a utilizzare al meglio gli elettrodomestici. Per esempio, conviene di più cucinare con il forno elettrico o con la friggitrice ad aria? È difficile dare una risposta definitiva: molto dipende dal modello e dalla quantità di cibo. Ma i risultati di un piccolo esperimento aiutano a fare chiarezza.

Quanto consuma un forno elettrico e i consigli per risparmiare

Bastano semplici accorgimenti per risparmiare con gli elettrodomestici: questo vale per lo scaldabagno, ad esempio, ma anche per il forno. I consumi di un forno elettrico dipendono da diversi fattori: le dimensioni, l’efficienza energetica, se il forno è statico o ventilato, ecc. Più in generale, si stima che un forno elettrico consumi circa 0,9 kWh in un’ora di utilizzo a 200 gradi. Tuttavia si può provare a risparmiare grazie a qualche buona abitudine:

evitare di aprire lo sportello del forno inutilmente;

cuocere più pietanze contemporaneamente;

curare la pulizia e la manutenzione del forno;

evitare di preriscaldare il forno se non è necessario;

sfruttare le fasce orarie in cui il costo dell’energia è più basso;

tagliare in piccoli pezzi il cibo per ridurre i tempi di cottura.

Un’altra soluzione è trovare delle alternative alla cottura al forno.

Vantaggi e svantaggi

In alcuni casi il microonde può rivelarsi un buon sostituto del forno. C’è poi la friggitrice ad aria, che rappresenta un’alternativa non solo alla classica frittura in padella, ma anche al forno elettrico. La friggitrice ad aria ha svariati vantaggi. Ci permette di:

utilizzare meno olio;

cucinare fritti più leggeri;

ridurre i tempi di cottura;

evitare i cattivi odori in cucina.

Tra i principali svantaggi della friggitrice ad aria, invece, c’è la ridotta capacità di cottura. Inoltre, secondo alcune stime, il consumo orario di una friggitrice ad aria è di circa 1,5 kWh. Sembrerebbe, insomma, che la friggitrice ad aria consumi più di un forno elettrico. Ma è proprio così?

L’esperimento che svela se consuma di più la friggitrice ad aria o il forno elettrico

I giornalisti della BBC hanno condotto un piccolo esperimento per scoprire se consuma di più la friggitrice ad aria o il forno elettrico. Hanno provato a cucinare due cosce di pollo e due patate (più o meno delle stesse dimensioni), e hanno utilizzato un contatore intelligente per misurare i consumi. Ecco cos’hanno scoperto:

per cuocere il pollo al forno servono 35 minuti e 05 kWh di elettricità, contro 20 minuti e 0.43 kWh nella friggitrice ad aria;

e di elettricità, contro e nella friggitrice ad aria; per cuocere la patata nel forno sono necessari 60 minuti e 31 KWh di elettricità, mentre bastano 35 minuti e 0.55 kWh nella friggitrice.

Insomma, secondo questi risultati il forno elettrico consuma più del doppio della friggitrice ad aria. Certo, per chi non ha già una friggitrice ad aria, bisogna anche tenere conto del prezzo di questo elettrodomestico. Ma se abbiamo la possibilità di scegliere fra i due metodi di cottura, potrebbe essere più conveniente usare la friggitrice.