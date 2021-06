L’Italia è una terra ricca di bellissimi paesaggi naturali tutti da esplorare. La varietà di panorami che è in grado di offrire riesce ad accontentare ogni tipo di turista, anche il più esigente.

Ora che le belle giornate di sole sono all’ordine del giorno, a molti di noi sarà tornata la voglia di uscire ed esplorare il mondo che ci circonda. E cosa c’è di meglio di uno splendido parco naturale per respirare aria pulita e allo stesso tempo godere delle meraviglie che ci offre?

Seppure di aree naturali il nostro Paese ne sia pieno, quella di cui si parlerà qui è sicuramente una delle più suggestive. Infatti gli appassionati di trekking e bicicletta non rinunciano a questo splendido parco naturale.

Un luogo magico in cui la natura è la regina incontrastata

La meta perfetta per chi ama stare in mezzo alla natura è il Parco naturale delle Madonie. È un’area protetta che si situa nella parte nord-occidentale della Sicilia e comprende ben 15 comuni della provincia di Palermo. Tra questi Castelbuono, Cefalù, Isnello e San Mauro Castelverde. Il parco prende il nome dall’omonimo massiccio montuoso ed è una vera e propria riserva per le specie animali e vegetali. Allo stesso tempo è ricco di sentieri che faranno felice ogni viaggiatore.

Gli appassionati di trekking e bicicletta non rinunciano a questo splendido parco naturale

Ogni percorso nel parco permette di inoltrarsi tra colline, boschi e valli circondati da numerosissimi animali e piante, alcune presenti solo in Sicilia e molto rare. Tra i tanti luoghi di interesse segnaliamo l’Anfiteatro del Monte Quacella, Piano Pomo, la Valle di Pomieri e la Grotta del Vecchiuzzo a Petralia Sottana.

All’interno del parco ci si può immergere ancora nella vita rurale degli abitanti dei piccoli paesi siciliani, e degustare le prelibatezze enogastronomiche della zona. Su tutti eccellenze come la provola delle Madonie, i peperoni di Polizzi e le albicocche di Scillato. Non mancano però anche altre invitanti produzioni locali come la celebre ricotta, funghi, nocciole e marmellate artigianali.

Per concludere, si può visitare lo splendido Parco Avventura Madonie nella zona di Petralia Soprana. Qui ci si può inoltrare in svariati percorsi acrobatici, affrontare stimolanti arrampicate o fare escursioni, sempre immersi nella natura.

