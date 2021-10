“Lasciami tutte le rughe. Non togliermene nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele!”.

Così recita una frase attribuita alla grande attrice Anna Magnani e rivolta, pare, al suo truccatore.

Eppure, per quanto possano essere segno di vita vissuta, saggezza ed esperienza, non tutte siamo disposte a scendere a patti col tempo che passa.

Questo non significa che la bellezza non sia anche questo, e che qualche ruga basti per scalfire un bel viso.

Nonostante questo, molte donne talvolta faticano ad accettare un’immagine di loro stesse che per natura cambia ed evolve.

Uno dei principali “effetti collaterali” del tempo è la guancia cadente; un piccolo difetto che per alcune può diventare un vero e proprio disagio.

A questo proposito abbiamo già visto come dire addio a borse e occhi gonfi con questi 3 rimedi naturali poco conosciuti.

Bastano 5 minuti al giorno per risollevare le guance cadenti senza ricorrere a costosi trattamenti

Tutti nasciamo con due linee naturali che incorniciano il sorriso, le linee nasolabiali.

Sono loro che col passare del tempo iniziano a “cedere”, determinando la progressiva caduta delle guance.

Oltre all’invecchiamento, ci sono altri fattori che possono accentuare questo problema:

una consistente perdita di peso;

il fumo di sigaretta;

un’eccessiva esposizione al sole;

fattori ereditari;

un’alimentazione povera di nutrienti e sali minerali.

È dunque importante, non solo per la pelle ma per la salute in generale, evitare il fumo di sigaretta e adottare uno stile di vita sano.

Occhio anche all’alimentazione, da basare su una dieta variata e completa, ed ai raggi solari.

Gli effetti nocivi del sole possono essere limitati anche in inverno con diverse creme idratanti con fattore di protezione.

Nonostante questo, è comunque importante sapere che bastano 5 minuti al giorno per risollevare le guance cadenti senza ricorrere a costosi trattamenti.

Ecco cosa inserire nella beauty routine

Per un effetto lifting è utile effettuare movimenti circolari con dei cubetti di ghiaccio avvolti in un fazzoletto.

Questo piccolo rituale andrebbe ripetuto ogni giorno al mattino o alla sera per vedere ottimi risultati.

Un altro ottimo rimedio è la ginnastica facciale.

Anche in questo caso bastano pochi minuti da dedicare quotidianamente ad alcuni esercizi.

Quelli più efficaci per le guance cadenti sono i seguenti:

fare grandi sorrisi da “tenere” per circa 10-15 secondi e poi massaggiare delicatamente la zona degli zigomi;

esercitarsi a pronunciare le vocali tirando più possibile i muscoli del viso;

riempire le guance d’aria per circa 15 secondi.

Già dopo qualche giorno di costanza nell’esercizio e di applicazione dei consigli e dei rimedi presentati, sarà possibile osservare notevoli miglioramenti.

Di certo non avremo 10 anni in meno, ma sicuramente un aspetto più radioso, guance più toniche e soprattutto più soldi nel salvadanaio.

Approfondimento

