A gennaio si è ormai arrivati a inverno inoltrato, ma le giornate più fredde dell’anno devono ancora colpire. I giorni della merla – gli ultimi tre di gennaio, tradizionalmente – e tutto febbraio saranno cruciali in quello che gli esperti dicono essere uno degli inverni più gelidi degli ultimi anni.

Gli Esperti della redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora pensato di condividere con i lettori alcuni trucchi, rispettosi dell’ambiente, anti spreco, per difendersi dal freddo nella migliore delle maniere.

I trucchi green per difendersi dal freddo durante le stagioni invernali, senza sprechi

Il primo trucco è quello di coprirsi naso e bocca con una sciarpa, come consigliano le nonne. Questo sistema semplice ed efficace riscalda l’aria prima che arrivi ai polmoni, e può prevenire sintomi di raffreddamento associati all’aria secca e gelida dell’inverno. Un secondo accorgimento è di vestirsi a strati o, come si dice comunemente, ‘a cipolla’. Oltre ai classici calzettoni, cappello di lana, sciarpa e guanti, è opportuno usare anche scarpe impermeabili, un doppio strato di pantaloni – usando ad esempio la classica calzamaglia – e 3 strati per il torso, di cui uno per isolare al centro e uno esterno che copra dal vento.

A casa

I trucchi green per difendersi dal freddo durante le stagioni invernali, senza sprechi riguardano anche la casa, dove è importante attrezzarsi bene. Esistono, ad esempio, termostati con telecomando o ‘smart’, che si possono controllare tramite assistente vocale o app da cellulare. Anche le coperte elettriche sono una buona idea per controllare la temperatura della stanza e del corpo quando ci sono – ad esempio – difficoltà deambulatorie. Non va sottovalutato poi il potere delle tisane calde: tè e cioccolata – rigorosamente bio! – sono ottimi per scaldarsi “dall’interno”, meglio e più in fretta.

La pioggia, spesso, non lascia troppe finestre per mettere in pratica questo consiglio: ma le giornate d’inverno soleggiate sono le migliori per uscire. Basta uscire per una passeggiata nei dintorni della propria abitazione, facendo un vero e proprio “bagno di sole”. Se ne trarrà sicuro giovamento!