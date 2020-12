Per chi pratica sport invernali all’aperto o per chi ha piedi particolarmente delicati e sensibili, necessitano delle ottime e calde calze. La sensazione di avere i piedi freddi è veramente disagevole. Specialmente in luoghi dove le temperature scendono molto, piedi e mani sono le parti del corpo più esposte. Per alcune persone, poi, la circolazione sanguigna rallenta molto col freddo e crea torpore.

Ma con i piedi di ghiaccio cominciano ad arrivare i malanni. Per proteggerli a dovere però si può intervenire con calze termiche o fatte di fibre molto calde. Di seguito sono elencate le calze migliori per chi soffre il freddo per piedi sempre caldi e confortevoli.

Quelle termiche

Questo speciale tipo di calza è stata creata appositamente per tenere il piede al caldo. Infatti, composta di materiali e fibre diverse, le calze termiche sono tutti accomunate dall’effetto riscaldante. Molte persone ne fanno uso e non solamente in occasioni di escursioni o sport invernali. Anche nel quotidiano, le calze termiche non costringono a camminare intirizziti in caso di gelate, neve. Si rivelano utilissime anche da usare in casa nei giorni più freddi.

Sul mercato se ne trovano varie tipologie, adatte alle esigenze più diverse. Di tessuto sintetico (poliestere) o in fibra naturale (lana, cotone, bambù, cachemire), ne esistono anche di elettriche e impermeabili. Per un effetto confort massimo, l’accorgimento è che aderiscano bene al piede senza soffocarlo.

Le calze migliori per chi soffre il freddo per piedi sempre caldi e confortevoli

Delle buone calze termiche devono sì, avvolgere il piede, ma anche farlo respirare. Se troppo strette rischiano di fermare la circolazione sanguigna con conseguenze sgradevoli. Intorpidimento del piede, formicolii, cattivi odori sono tra le principali.

È anche bene controllare il grado di escursione termica indicata sull’etichetta delle calze: generalmente essa è compresa tra -15° e -3°C.

Se si ha una pelle piuttosto sensibile è conveniente scegliere fibre naturali come lana merino, di alpaca o di vigogna. Bisogna valutare anche l’altezza della calza e se si desiderano delle parti rinforzate in punti precisi (tallone, punta del piede…)

Per un utilizzo domestico, in commercio si trovano anche calze termiche dotate di pallini antiscivolo. In questo modo è possibile eliminare le calzature e utilizzarle direttamente.

Per scegliere tra le tante marche, valutando il rapporto qualità prezzo, serve un’indicazione precisa. Oltre a valutare gli aspetti precedentemente trattati, alcune calze termiche si distinguono per morbidezza, traspirazione, anatomicità.

Per esempio, le calze in lana di alpaca offrono un confort incredibile. Essendo naturali non hanno controindicazioni e sono morbidissime. Poi esistono delle calze termiche con altissime percentuali in lana, lavabili in lavatrice e con ottime proprietà termiche.

La scelta è vasta. Non si tratta che trovare la propria calza termica seguendo alcuni di questi consigli.