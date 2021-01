Nella preparazione di un piatto tutto deve essere perfetto, se vogliamo raggiungere un ottimo risultato. Ogni piccolo dettaglio dovrebbe essere curato e non tralasciato, altrimenti l’intera ricetta rischia di non venire come volevamo. Per quanto possa sembrarlo, evitare che in cucina ci siano sbagli non è difficilissimo. Con l’esperienza infatti impareremo a conoscere i soliti inconvenienti e, col tempo, saremo in grado di evitarli.

L’importanza dei consigli

Oggi poi, con internet, tutto è più facile. Possiamo consultare molte fonti e conoscere le esperienze dei cuochi professionisti. Possiamo dunque capire come risolvere molti problemi, senza doverlo per forza imparare sulla nostra pelle.

A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare un trucchetto in realtà estremamente semplice, ma che potrà aiutarci moltissimo nella preparazione di diversi piatti. Infatti potremo dire addio riso troppo appiccicoso e compatto grazie a questa semplice soluzione.

Troppo amido

Capita spessissimo di andare a scolare il riso e trovarlo molto appiccicoso e compatto. Diventa infatti una grande palla di riso, piuttosto che un insieme di cicchi come ci aspettavamo. Quando accade questo fenomeno quello che dobbiamo fare è eliminare una quantità di amido, e permettere ai chicchi di staccarsi e risultare più duri e forti. Andiamo dunque a vedere come fare. Infatti addio riso troppo appiccicoso e compatto grazie a questa semplice soluzione.

Il metodo è molto semplice. Scoliamo il riso e mettiamolo sotto l’acqua fredda per qualche minuto. L’acqua infatti è in grado di trasportare via molte componenti, tra cui l’amido appunto. Successivamente mettiamo il riso scolato qualche minuto in forno a cuocere. Prima di far ciò però, aggiungiamo anche un po’ di succo di limone e di acqua di cottura. E il gioco è fatto. Otterremo finalmente la consistenza che desideriamo e potremo preparare tutte le ricette che vogliamo, da un ottimo primo piatto a gustose polpette.