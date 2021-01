Per quanto possiamo desiderarla e sognarla, non tutti noi possiamo permetterci un’ampia e bellissima camera da letto. Questo però non vuol dire in alcun modo rinunciare a un ambiente accogliente, elegante, comodo e funzionale. Bisogna solo conoscere i trucchi e le scelte intelligenti per arredare una piccola camera da letto. Il risultato ci soddisferà pienamente.

Ricavare lo spazio necessario

Il problema in una stanza piccola ovviamente è lo spazio ridotto. Per questo è importante pensare in anticipo a come sfruttare al meglio ogni centimetro disponibile. Uno dei metodi sicuramente migliori è quello del letto con scomparti o anche leggermente rialzato da terra. Lo spazio che riusciremo a ricavare sotto il materasso sarà infatti grande e utile per riporre i nostri vestiti e non solo. Questa soluzione diventa una necessità soprattutto quando nella camera non c’è posto per un armadio.

Se abbiamo una stanza molto alta possiamo anche pensare a un soppalco. In questo modo lo spazio per un armadio ed eventualmente una scrivania si può trovare a terra, mentre la zona superiore sarà riservata al letto.

Un’altra comoda soluzione per un guardaroba che non ingombri troppo può essere un armadio a ponte sopra il letto. Oppure un armadio aperto tutto attorno alla porta di ingresso della camera.

Un altro trucco per ricavare spazio è quello di rinunciare al comodino in favore di una semplice mensola. La mensola infatti occuperà meno spazio e sarà altrettanto utile.

Altri piccoli accorgimenti

Ecco i trucchi e le scelte intelligenti per arredare una piccola camera da letto. In un ambiente non molto spazioso non bisogna solo tentare di sfruttare al meglio ogni spazio disponibile. Infatti è altrettanto importante cercare di rendere la stanza visibilmente più grande.

Il primo e più utile trucco in questo caso è l’uso dei colori: usiamoli attentamente, preferendo sempre i toni chiari e il bianco.

Anche la luce è molto importante. Sfruttiamo al meglio quella naturale e abbondiamo con quella artificiale. Cerchiamo anche di non creare ombre e angoli bui con pareti e mobili ingombranti. Usiamo piuttosto tende leggere per separare gli ambienti, o una libreria aperta.

Anche i mobili sono meglio se aperti e a vista. Non solo perché ampliano visivamente lo spazio, ma anche perché senza ante sarà molto più facile muoversi.