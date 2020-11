Trucchi per far sembrare una stanza più grande: ecco i più semplici ed efficaci

Che sia per l’impossibilità di modifiche strutturali o per ragioni economiche, spesso all’interno di case e appartamenti ci si trova ad avere a che fare con stanze tutt’altro che ampie. Cosa fare quindi per evitare un effetto claustrofobico o, ancora peggio, quello di mobili e oggetti stipati in uno spazio troppo piccolo?

Innanzitutto non bisogna farsi prendere dal panico. Occorre solo imparare a ingannare l’occhio, rendendo visivamente gli ambienti più ariosi. Ottenere questo risultato può sembrare difficile, ma in realtà esistono alcuni trucchi essenziali e assolutamente efficaci. Seguendoli, non potremo far altro che stupirci dei risultati strabilianti che si possono ottenere con questi piccoli accorgimenti. Ecco quindi i trucchi per far sembrare una stanza più grande.

La scelta dei mobili

La scelta dei mobili ovviamente è basilare nell’arredamento di qualsiasi stanza, ma ancora di più nel caso di un ambiente particolarmente piccolo.

Prima di tutto bisogna selezionare pochi arredi che comunichino un’idea di ordine e armonia. Meglio scegliere pochi mobili grandi piuttosto che molti e piccoli, che al contrario renderebbero l’ambiente caotico.

Bisogna inoltre prediligere mobili bassi. Lo spazio risparmiato al di sopra di essi sarà maggiore rispetto a quello di arredi più alti, dando quindi l’illusione di una stanza più ampia.

Organizzare lo spazio, dare importanza ai particolari

“Essenziale” è la parola d’ordine. Oltre alla sapiente scelta di mobili e soprammobili, è importante dare risalto ad altri particolari. I particolari anche piccoli sono infatti utili trucchi per far sembrare una stanza più grande.

L’uso intelligente di specchi posizionati in punti strategici aiuterà moltissimo a moltiplicare lo spazio. Che siano appesi alla parete o appoggiati a terra, gli specchi rifletteranno la luce, ingannando quindi gli occhi e la mente.

Anche la scelta di colori chiari e stoffe leggere (come lino, seta e cotone) può risultare importante per conferire all’ambiente l’illusione di maggiore ampiezza. Via libera quindi non solo al bianco, ma anche a beige, tortora, crema, avorio, perla e via così.

Infine, ma non per questo meno importante, l’ordine: ogni cosa deve avere il suo posto. Una stanza organizzata e libera da ingombri infatti risulterà subito più ariosa.

Usare in modo intelligente la luce

Dove possibile bisogna sfruttare al meglio la luce naturale proveniente da finestre e balconi. La luce naturale infatti conferisce alla stanza l’illusione ottica di uno spazio più ampio, luminoso e arioso. Specchi, colori chiari e stoffe leggere possono aiutare molto.

Anche la luce artificiale risulta fondamentale per far sembrare l’ambiente più grande. Inserire molti punti luce all’interno della stanza è infatti indispensabile. Inoltre bisogna far attenzione ad illuminare bene gli angoli e a indirizzare l’illuminazione verso il soffitto, evitando al contrario pesanti lampadari.