Se abbiamo avuto la fortuna di passare un periodo di vacanza in Grecia, e specialmente nella magnifica isola di Creta, sicuramente ci saremo imbattuti in un piatto tipico della tradizione locale: il dakos. Il dakos può essere assimilato a una sorta di ‘bruschetta’, e i suoi ingredienti principali sono un pane duro simile alle freselle, pomodoro, olive nere, capperi, e ovviamente l’immancabile e famosissima feta, il formaggio greco per eccellenza.

Ma se non possiamo o non vogliamo consumare latticini, non per questo dobbiamo rinunciare a questa delizia della tradizione ellenica: possiamo preparare il dakos anche in versione vegana.

Ecco gli ingredienti

Ecco gli ingredienti

a) freselle o pane duro simile

b) pomodori rossi ben maturi

c) olive nere

d) capperi

e) un panetto di tofu

f) olio di oliva q.b.

g) origano

h) sale q.b.

i) pepe q.b.

j) aglio fresco (facoltativo)

Come preparare il famoso dakos cretese in versione vegana

Schiacciamo il nostro panetto di tofu aiutandoci con una forchetta. Condiamolo con olio di oliva, sale e pepe. Aggiungiamo al tofu anche dei capperi dissalati e delle olive. Mescoliamo bene e lasciamo insaporire per almeno mezz’ora. Nel frattempo, ammolliamo le nostre freselle per qualche minuto in acqua a temperatura ambiente, poi trasferiamole a in un piatto asciutto.

Quando il tofu si sarà insaporito per almeno mezz’ora, prendiamo una ciotola capiente. Nella ciotola, tagliamo i pomodori a cubetti molto piccoli, poi aggiungiamo il tofu che abbiamo preparato, e condiamo nuovamente con altro olio, sale, pepe, capperi e olive. Mescoliamo con attenzione.

Se ci piace il sapore dell’aglio, sbucciamone uno spicchio e sfreghiamolo sul pane che abbiamo appena ammollato. Poi distribuiamo sulle freselle il misto di pomodoro, pane, capperi e olive che abbiamo preparato. Serviamo il dakos a temperatura ambiente. Buon appetito!

Il dakos è naturalmente ottimo accompagnato da uno di questi tre alcolici della tradizione greca, tutti buonissimi e da provare.