Il Ftse Mib Future genera un segnale settimanale ribassista ed ora le operazioni da effettuare in ottica multidays sono short. Quali sono 5 titoli azionari a Piazza Affari sui quali puntare al ribasso fin da subito? Facciamo prima una premessa.

La chiusura di settimana del Ftse Mib Future inferiore al livello di 21.880 ha generato un attendibile segnale ribassista e in contesti similari i ribassi che sono seguiti sono stati fra il 7 ed il 15%. Non abbiamo ragioni da pensare che questa volta possa accadere il contrario anche se come al solito di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati continueremo a mantenere il polso della situazione per seguire il trend ed individuare le probabili inversioni rialziste.

In un trend direzionale vanno effettuate quelle operazioni in linea con lo stesso ma anche quelle che potrebbero performare meglio. Abbiamo scelto per questo motivo, 5 titoli azionari a Piazza Affari sui quali puntare al ribasso fin da subito e che potrebbero comportarsi meglio e dare maggiori possibilità di guadagno.

Essi sono Enel, Eni, Generali Assicurazioni, Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) e Telecom Italia.

Enel, ultimo prezzo a 8,191. Aprire short con stop loss a 8,45 e target da raggiungere per/entro la prima decade di marzo in area 7,45/7,01.

Eni, ultimo prezzo a 8,352. Aprire short con stop loss a 8,63 e target da raggiungere per/entro la prima decade di marzo in area 6,55/6,05.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 14,09. Aprire short con stop loss a 14,67 e target da raggiungere per/entro la prima decade di marzo in area 12,55/11,75.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,8052. Aprire short con stop loss a 1,898 e target da raggiungere per/entro la prima decade di marzo in area 1,60.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,3534. Aprire short con stop loss a 0,3730 e target da raggiungere per/entro la prima decade di marzo in area 0,28.

Come al solito si procederà per step.